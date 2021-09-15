Lefkoşa’nın Rum kesiminde ele geçirdiği başkasına ait bir çek defterini kullanarak, 237 bin Euro elde etmekten dolayı 12 yıldır Avrupa Tutuklama Emri ile aranmakta olan 43 yaşındaki eski futbolcu Yunanistan’da tutuklandı.

Alithia ve diğer gazeteler, adını vermedikleri ancak profesyonel bir futbol kulübünde kaleci olduğu bilgisini verdiği 43 yaşındaki Rum’un 2009’da çek sahteleyerek Lefkoşa’nın Rum kesimindeki bir Bet Ofis’ten 237 bin Euro elde ettikten sonra Yunanistan’a kaçtığını, Rum polisinin hakkında Avrupa Tutuklama Emri çıkardığını yazdı.

Habere göre, 7 Eylül’de Yunanistan’da tutuklanan eski kaleci, Güney Kıbrıs’a iade edilecek. Rum polisinden bir ekibin eski kaleciyi teslim almak üzere derhal Yunanistan’a gitmesi bekleniyor.

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15/09/2021 11:25