Yalçın Menteş hayatını kaybetti

Diyabetik olan ve aynı zamanda akciğer kanseri tedavisi gören usta tiyatrocu Yalçın Menteş, 12 gün önce kaldırıldığı yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybetti. Haberi Yalçın Menteş'in oğlu Atilla Menteş duyurdu: "Sevgili babam Yalçın Menteş'i kaybettik. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun! Menteş, şeker hastalığı nedeniyle 2013 yılında sağ bacağını kaybetmişti.

YALÇIN MENTEŞ'İN DOKTORUNDAN İLK AÇIKLAMA

Yalçın Menteş'in ölümüyle ilgili açıklama yapan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tanju Ulufer, "Akşama doğru tansiyon 8'lere düşmeye başladı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen dün akşam saat 20.40'da kaybettik" dedi.



YALÇIN MENTEŞ KİMDİR?



Yalçın Menteş, 1 Nisan 1960'ta İzmir Tire'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. İzmir'de liseyi bitirdikten sonra, tiyatroya, 1977'de Turgut Özakman'ın Darılmaca Yok adlı oyunuyla başladı. 1999'da Star TV'de yayınlanan Çarli ve başrollerini Mehmet Ali Erbil ile paylaştığı Tatlı Kaçıklar adlı diziyle televizyon ekranlarında parladı.