432 yeni vaka 5 vefat!

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07/02/2022

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432 yeni vaka 5 vefat!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.601 olup, 432 pozitif vakaya rastlanmış, 5 kişi vefat etmiş, 639 kişi taburcu edilmiştir.

192 kişi Lefkoşa, 63 kişi Girne, 152 kişi Gazimağusa, 14 kişi Güzelyurt, 16 kişi İskele, 5 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

7 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.601     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 432

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 432       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 639     

Bugün Kaybedilen Hasta:  5

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.468.618  

Toplam Vaka Sayısı: 58.830        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 53.977      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4673   

Merkezindeki Hasta Sayısı: 58   

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4608    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 182  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1709

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 436 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 493

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3741       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   123417

07/02/2022 19:00
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TAGS: 432 yeni vaka 5 vefat!, haberkibris,
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