433 yeni vaka 1 can kaybı!

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08/04/2022

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433 yeni vaka 1 can kaybı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.317 olup, 1 kişi vefat etmiş, 433 pozitif vakaya rastlanmıştır.

212 kişi Lefkoşa, 98 kişi Girne, 81 kişi Gazimağusa, 21 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

8 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.317

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 433

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.511.247    

Toplam Vaka Sayısı: 89.788            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 84.085            

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5477   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 5417  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 516

08/04/2022 18:19
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TAGS: 433 yeni vaka 1 can kaybı!
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