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Bomba Yüklü Araç Patladı: 5 Ölü, 11 Yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucunda 5 sivil öldü, 11 sivil yaralandı

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24/09/2019

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Bomba Yüklü Araç Patladı: 5 Ölü, 11 Yaralı

Afrin ilçesinin Cinderes beldesinde bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti, 11 sivil yaralandı.

Öte yandan Azez ilçesine bağlı Ahtarin beldesinde de aynı şekilde düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı.

Her iki saldırıda da çevrede hasar meydana geldi

Güvenlik güçleri, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Cinderes ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Ahtarin'deki bu eylemlerin, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiğini değerlendiriyor.

YPG/PKK'nın kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden söz konusu iki alanı sık sık hedef alıyor.

24/09/2019 15:03

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TAGS: haber, kıbrıs, afrin, bomba
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