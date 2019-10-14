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Milliler Fransa maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Fransa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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14/10/2019

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Milliler Fransa maçına hazır

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde maçın oynanacağı Stade de France'de karşılaşmanın son çalışması yapıldı.

Isınma koşuları ile başlayan antrenman, pas çalışmaları ile devam etti. Çabukluk çalışmalarının yapıldığı antrenmanın basına kapalı kısmında, taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında 14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'de Fransa ile karşılaşacak.

14/10/2019 09:53
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TAGS: fransa, türkiye, a milli futbol takımı, milli maç, haber kıbrıs
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