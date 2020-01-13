BAY-SEN: Kurduğunuz KKTC sonsuza dek yaşayacaktır

Bay-Sen, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın vefat yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat tarafından yayımlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:



“1960 Cumhuriyeti’nden Türklerin silah zoru ile atılıp, çeşitli soykırımlara maruz kalması, toplu mezarlar kadın, çocuk ve yaşlı demeden, katliamlar, bir anneyi bebeği ile canlı canlı gömen bir vahşetin karşısında milleti ile diriliştir Denktaş.

Ön saflarda yer alıp hiç tereddüt etmeden bir vatan uğruna canını ortaya koyandır. Denktaş. Bekledim de gelmedin diyene milletim ile hiç gitmedim diyendir. Uğurlanmak için sokakları dolduran, ancak tarihte ebedileşendir.

Kurucu Cumhurbaşkanımız ve şehitlerimiz siz rahat uyuyun. Kurduğunuz KKTC sonsuza dek yaşayacaktır.”

13/01/2020 14:27