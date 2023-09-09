44 araç trafikten men edildi, 3 sürücü tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kontrol edilen toplam 1461 araç sürücüsünden 348'i rapor edildi, 3 sürücü tutuklandı, 44 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Bültenine göre, sürücülerin 148’i yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 27’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 348 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 araç sürücüsü tutuklandı, 44 araç ise trafikten men edildi.