44 mürettebatıyla okyanusa gömülmüştü… 1 yıl sonra bulundu!

Arjantin’de geçtiğimiz yıl 15 Kasım’da Atlas Okyanusu’nda görev yaptığı sırada batan ARA San Juan denizaltısının enkazına ulaşıldı. Arjantin donanması, olayın ardından 2 hafta boyunca arama kurtarma çalışmaları yürütürken, sonuç alınamaması sonrası operasyonları durdurmuştu.

Mürettebatla kurulan son irtibatta 1 haftalık oksijenlerinin kaldığı öğrenilmişti.

Ailelerin çabaları sonucu, denizaltıyı arama çalışmaları geçtiğimiz aylarda yeniden başladı. ABD’li şirket Ocean Infinity tarafından yürütülen aramalarda ARA San Juan, Atlas Okyanusu’nda Valdés Yarımadası açıklarında 800 metre derinlikte bulundu.

Olayın yıldönümünden 2 gün sonra gelen bu haber, aileleri hüzne boğdu. Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, yıldönümünde yaptığı açıklamada ailelere yalnız hissetmemeleri gerektiğini söylemiş, denizaltını bulmak için her şeyi yaptıklarını ifade etmişti.

ARA San Juan, ülkenin güney ucundaki Ushuaia Limanı’ndan daha kuzeyde bulunan Mara del Plata’daki üssüne dönerken, 44 kişilik mürettebatıyla Atlantik Okyanusu’nda kaybolmuştu.

Alman yapımı denizaltı 1983 yılında Arjantin donanmasına katılmıştı. Denizaltının orta yaş bakım ve onarımları 2008-2014 yıllarında yapılmıştı. 12 milyon dolara mal olan bakım ve onarım sürecinde aracın dış kasasının ortadan ikiye bölündüğü ve tüm motor ve bataryalarının yenilendiği açıklanmıştı.