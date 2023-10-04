Özel Eğitim Alan mezunu, atanmayı bekleyen 44 öğretmen açıklama yaptı.

KKTC Özel Eğitim Öğretmenleri adı altında toplanan 44 özel eğitim öğretmeni yaptıkları yazılı açıklamada, "Bizler KKTC Özel Eğitim Alan mezunu, atanmayı bekleyen öğretmenler olarak çok uzun zamandır süregelen bir problemimiz ile ilgili dayanışma göstermek ve aynı zamanda taleplerimizi duyurabilmek için bir basın açıklaması yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda, eğitim ve öğretim dönemlerinde öğretmen açıklarının gerek geçici öğretmen sağlanarak veya Türkiye Cumhuriyeti'nden sözleşmeli öğretmenler getirilerek kapatılmaya çalışılmakta olduğu belirtilen açıklamada, oysa sıralamaya giren ve atanmayı bekleyen öğretmenlerle bu eksiklikler kolaylıkla tamamlayabileceği kaydedildi.

Özellikle özel eğitim alanında geçici veya sözleşmeli öğretmen getirmenin günübirlik çözümler olduğu belirtilen açıklamada, özel eğitimin, süreklilik isteyen aynı zamanda sistemli bir eğitim sağlanabildiği takdirde kaliteli bir gelişim gösterilebilecek bir alan olmasına rağmen ısrarla geçici çözümler üretmenin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan son yazılı öğretmenlik sınavında, sıralamaya giren öğretmen adayları oldukları kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yıllarca heyecanla beklediğimiz mesleğimizi yapacağımız o ilk günün hevesi bir yana, özel eğitim gereksinimi duyan onlarca öğrencinin yetersiz öğretmen sayısından dolayı eğitim hakkından mahrum bırakıldığını, en doğal hakkı olan eğitime ulaşamadığını bilmek de bizi üzmektedir. Hal böyleyken özellikle KKTC Milli Eğitim Bakanı Sn. Nazım Çavuşoğlu başta olmak üzere tüm ilgili ve yetkili mercileri, özellikle özel eğitim alanında daha sistemli ve düzenli bir eğitim sağlanabilmesi için bir düzenleme yapmaya davet ediyoruz.

Çocuklarımızın en doğal hakkı eğitim, bizlerin ise en büyük görevi onlara bu eğitimi en sağlıklı ve en sistemli şekilde sunabilmektir. Bizler, en doğal hakkımız olarak mesleğimizi icra etmek için çok çaba sarf ettik. Şu an ise tek isteğimiz, çabalarımızın ve emeklerimizin karşılığını almaktır.

Gerekli düzenlemeler yapılması halinde, hem atanmak için hak kazanan öğretmen adayları olarak bizler hem de özel gereksinimli bireylerin aileleri başta olmak üzere çok büyük bir hayale kavuşacağız.”