44. Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde birinci Fahri-Tan ikilisi şampiyonluğa ulaştı

7 yarıştan oluşan Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 6. yarışı olan “Gülgün Süt 44.Kuzey Kıbrıs Rallisi”nde üçüncü ve son gün, dün (24 Ekim 2021 Pazar) Akdeniz, Kalkanlı ve Tepebaşı bölgesinde geçilen 6 etapla tamamlandı. 15 ekibin start aldığı fakat zorlayıcı etapların ardından 10 ekibin finişe ulaşabildiği rallide Flat Out Rally Team’den Skoda Fabia R5 ile yarışan Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi zafere ulaşmayı başardı. İki kez Akdeniz, iki kez Kalkanlı ve iki kez Tepebaşı etaplarının geçilmesiyle tamamlanan rallide 4 etabın en iyi derecesini elde eden Fahri-Tan ikilisi, art arda üçüncü kez Kuzey Kıbrıs Rallisi’nde zafere ulaşmayı başarırken, ayrıca topladıkları puanlarla sezonu da şampiyon olarak tamamlamayı başardılar.

Podyumu Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ve Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ekipleri tamamladı

Günün ilk etabında ikinci sıraya yükselmeyi başaran, gün içerisinde de iki kez en iyi etap derecesi elde etmeyi başaran, Drift NEU Racing Team ekibi, Skoda Fabia R5 ile yarışan Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi günün ikincisi oldu. MRB Racing Team’den, Hyundai i20 R5 ile yarışan Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi ise üçüncü olarak podyuma çıkmayı başaran ekip oldu. Polaris, Near East Bank, GenPower, Limasol Online, GoPro, Nesdersan.com, Çağkan Yapı-İskele Sistemleri, Chagla Car Care, enlglobal, Tekan Mobile, Eurol, Rinata Parts ve Basel Energy’nin de katkılarıyla organize edilen Gülgün Süt 44.Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin üçüncü gününe birçok ekip şanssızlık yaşadı. Güne ikinci sırada başlayan ve 2021 şampiyonluğu için mücadele eden Flat Out Rally Team ekibi, Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yücener ikilisi, günün ilk etabından itibaren şanssızlıklarla mücadele etti. Her şeye rağmen hızlı dereceler çıkaran Bulutoğluları-Yücener ikilisi podyuma çıkabilecek pozisyonda etapları tamamlasa da radyatör arızası nedeniyle finişe ulaşamadılar ve yarış dışı kaldılar. Rallinin açılış etabı olan Capital Radio Girne Şehir İçi Özel Seyirci Etabı’nda güzergah hatası yaparak zaman cezası alan, Drift NEU Racing Team ekibi Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi rallinin geri kalanında güzel performanslarıyla yükselişe geçtiler ve ralliyi dördüncü sırada bitirmeyi başardılar.

Ayer Argün Ralli Kupası’nda da çekişme yaşandı

İstikrarlı bir performans sergileyerek ralliyi beşinci sırada tamamlayan Drift NEU Racing Team ekibi, Buğur Kambillili-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi Ayer Argün Ralli Kupası’nda ve Sınıf 1’de birinci olmayı başaran ekip oldu. Genel klasmanda altıncı, Ayer Argün Ralli Kupası’nda ikinci olan GoodYear Racing Team ekibi, Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi ise Sınıf N’de birinci oldu. Ayer Argün Ralli Kupası’nda podyumu tamamlayan GoodYear Racing Team’den Yusuf Çocuk-Zeki Çetinkol ikilisi ayrıca Sınıf 1’de de ikinci oldu. Yusuf Çocuk ayrıca genç pilotlar birincilik kupasını da almaya hak kazandı. Sınıf 1 üçüncüsü Vural-Vurur-Gökan Bolatçıoğlu ikilisi olurken, Sınıf N ikincisi GoodYear Racing Team’den Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi oldu. UTV araçlarıyla mücadele eden Önder Zaim-Emre Üngüder ikilisi ise Sınıf R’de birincilik kupasını alan ekip oldu. Çeşitli sebeplerle rallide finişe ulaşamayan ekipler MRB Racing Team’den Sadık Bilgimer-Mustafa Kandır ikilisi, Flat Out Rally Team’den Barış Kalfaoğlu-Rasım Çetinkaya ikilisi, Sami Doğan-Ali Burhan ikilisi, Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi ve Kerim Hacımevlüt-Mehmet Demirağ ikilisi oldu.

Ödül Töreni Girne Antik Liman’da yapıldı

Etapların ardından ekipler, Girne Antik Liman’nda yapılan ödül töreniyle kupalarını aldılar. Ödül töreninde Basel Holding yetkilileri, Gülgün Süt yetkilileri, Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü ve Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu yetkilileri hazır bulunurken, dereceye girenlere de kupalarını takdim ettiler.

24/10/2021 20:38