Hazal Kaya ile Ali Atay evlendi! İşte muhteşem düğünde yaşananlar...

Hazal Kaya ve Ali Atay dün akşamki düğünü sosyal medyaya da damga vurdu. Elbette her ünlü ismin düğününde olduğu gibi düğünün tüm detayları bir yana gelinin gelinliği bir yana gündemi geldi çattı.

Düğünde Özgür Masur, imzalı gelinlik giyen Hazal Kaya da çok heyecanlı olduğunu belirtti ve “Bu kadar heyecanlanacağımı hiç tahmin etmiyorum. Özgür çok yakın arkadaşım ve 17 yaşındayken söz vermiştim, ‘Evlenirsem gelinliğimi sen yaparsın’ diye. Öyle de oldu” dedi.

Özgür Masur da Hazal Kaya'ya olan sevgisini Instagram aracılığıyla paylaştığı fotoğrafın altına şu şekilde not düştü: 'Sana 17 yaşındayken gelinliğini dikeceğim sözünü vermiştim ve o gün bugün. Sana yapabilecegim hiçbir gelinlik senin güzel yüzünden daha güzel olamazdı. Seni çok seviyorum. Size hayat boyunca mutluluklar diliyorum.'

Aksesuar olarak sade takılar tercih etmesi de yerinde bir karar olmuş. Melis İlkkılıç’ın yaptığı makyaj ise Kaya’ya çok yakışmış. Abartıdan uzak doğal tonlarda yapılan makyaj, yaşına da uygun olmuş. (Sözcü)

Kaya'nın gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım gelinliği hiç beğenmezken bir kısım ise çok beğendi.