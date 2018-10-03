Hüseyin Ekmekçi yazdı: Uluçay, olana bitene seyirci…

Zorlu Töre ile ilgili iddialar yenilir yutulur cinsten değil.

Şaşırdık mı?

Tabii ki hayır…

Şoförünü günde 20 saat çalıştırıyor.

Buna göre ek mesai talep ediyor…

Buna göre akar- yakıt harcaması var…

Üstelik bir şoför daha talep ediyor.

Neden?

Düğün kaçırmıyor…

Cenaze kaçırmıyor…

Bol bol ev ziyareti yapıyor…

Parti toplantılarının tamamına katılıyor…

Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a…

Töre, böyle biri.

Ama çok değil, yedi ay önce, tüm bunları kendi aracı ile yapmaktaydı…

Şimdi devlet malı deniz, zira “makamı” var…

Kamu kaynağı emrine…

Hele de seçim ada geneline yayıldı ya…

24 saat de yetmez.

Zorlu Töre, bu “savurganlığı” yetmemiş gibi…

Kamu kaynağından kendisine bir şoför daha verilmesini istiyor.

“KKTC sonsuza kadar yaşasın, yaşasın ki, Zorlu beyin konforu da tam olsun…”

Peki…

Bu “ekstra ek mesai ve ekstra şoförü” kimden talep ediyor Töre?

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’dan…

O Uluçay ki;

Şoför kullanmıyor…

Haliyle ek mesai de talep etmiyor şoförü için…

Mağusa’dan Lefkoşa’ya kendi arabası ile gidip geliyor…

Düğünlere kendi arabası ile gidiyor…

Cenazeye kendi arabası ile gidiyor…

Ve sıkı durun…

Töre’nin aylık akaryakıt gideri, 4 bin TL civarı…

Tüm bu ayrıcalıkları talep ettiği Meclis Başkanı’nın harcaması ise, son iki ayda sadece 190 TL…

Yanlış görmediniz…

Sadece 190 TL…

Meclis başkanı…

Cumhurbaşkan vekili…

Bu tabloya bakıp ağlayabiliriz değil mi…

Evet.

Ama bu tablodan daha vahim bir tablo da şudur:

Teberrüken Uluçay, meclis başkanı olarak kendisinde görmediği hakkı, yardımcısının meclis bütçesinden harcamasına seyirci kalıyor.

Evet…

Yanlış okumadınız…

Uluçay, olana bitene seyirci…

Canına tak ediyor…

Töre’yi halka şikayet ediyor.

Uluçay’ın bulduğu “ceza yöntemi” bu…

Şoförünün canı çıkacak, benzine para yetişmiyor…

Ama, başkan, yardımcısını halka şikayet ediyor.

İç tüzük, harcama tablosu, hakkıydı falan, ben bilmem…

Töre’nin yaptığı, bu kriz ortamında israftır…

Vurdumduymazlıktır…

Günahtır…

Haramdır…

Meclis başkanına bakın, bir de yardımcısına…

Buna verecek cevabı olmayan Töre ise, meclis başkanına, “O zaten mecliste içki içiyor” diyor…

Otur üstüne çay demle…

Düzeye bak…

Çabaya vak…

Yurt sevgisine bak…

Ben gene başa döneyim…

Sözüm, bunları kendinde hak gören ve daha fazlasını isteyen Töre’ye değil…

Sözüm, Teberrüken Uluçay’a:

“Bize niye şikayet ediyorsunuz ki sayın Töre’yi? İlk gördüğümüz cenazede, düğünde, köy ziyaretinde arabasının önüne mi yatalım?

Ters mi çevirelim?

Yoluna zencir mi çekelim?

Sayın Uluçay, meclis başkanı olarak gereğini yapsanıza… Bize niye şikayet ediyorsunuz…

Yatın aracın önüne, meclisten çıkmasına izin vermeyin.

‘Utandırayım genni da vazgeçsin’ diyorsanız eğer…

Size sadece gülerim. Söylenmeyi bırakın, çocukları gibi şikayet etmeyin… Makamınızın gereğini yapın…

Dediğim gibi, gerekirse aracının önüne siz yatın… Bu düzeysizlikle halkı daha fazla meşgul etmeyin…”