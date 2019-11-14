“Akama’yı cehenneme çevirdiler”

Baf Kazası’na bağlı Akama Burnu’ndaki “Akama Ulusal Orman Parkı”nda dün sabah 7 ayrı noktada neredeyse eşzamanlı yangın çıktı, ulaşılması zor bir bölgede çıktığı için özellikle havadan müdahale (1 uçak ve 7 helikopter ile) edilen yangında 100 hektar çamlık alan yandı.

Rum İtfaiyesi, Orman Dairesi ve diğer birim yetkilileri yangının kundaklama olduğunu değerlendirirken; Tarım Bakanlığı, Akama’da kundaklamalar yapıldığına işaret ederek Rum Yönetiminin Akama Milli Orman Parkı’nı kurtarma ve idame planının kararlılıkla uygulanacağına vurgu yaptığı bir açıklama yayımladı.

Çoğu gazete haberi fotoğraf desteğiyle manşetten verdi.

Manşet haberine “Kundakçıların, Faillerin Güdüsünü De Görüntüleyen Örgütlü Planı… Akama’da Suç Nitelikli Ateşle Oyun” başlığını kullanan Politis, sabah 07.30 itibarıyla peş peşe çıkan yangınların, bugün görüşülecek olan Akama Milli Orman Parkı planının sekteye uğratılması maksatlı çıkarıldığına inanıldığını yazdı, söz konusu plan ne zaman görüşülecek olsa bölgede yangın çıktığına dikkat çekildiğini aktardı.

İlgililerin, kundakçıların özellikle ulaşılması zor ve ağaçların yoğun olduğu noktaları seçtiğine dikkat çekilen haberde, müdahale için diğer bölgelerden de itfaiye desteği istendiği, izinde olan orman itfaiyecilerinin de göreve çağrıldığı belirtildi.

Geçici orman itfaiyecilerinin Ekim ayı sonu itibarıyla işten çıkarıldığı için Orman Dairesi’nin insan dinamiğinin ciddi ölçüde azaldığı bilgisi de verilen habere göre, yangınlar saat 16,00 sularında kontrol altına alındı ancak rüzgarın şiddetlenmesi neticesinde yeniden alevlenmeler saptandığı için yer ekipleri gece boyunca görev yaptı.

Fileleftheros haberi birinci sayfasından fotoğraf destekli olarak “Kundakçılar Akama’yı Cehenneme Çevirdi” başlığıyla verdi ve neredeyse eşzamanlı çıkan yangın sayısının 10 olduğunu yazdı.

Alithia manşet haberine “Büyük Ekolojik Değere Sahip Bir Bölgede Kabus ve Cehennem… Hastalıklı Beyinler Akama’yı Yaktı… Yönetim Planının Uygulanmaması Hedefiyle Örgütlü Plan - ‘Ne Zaman Akama İçin Planlı Toplantı Olsa, Önceki Gün Bölgede Yangın Çıkıyor’” başlık ve spotlarını attı.

14/11/2019 15:16