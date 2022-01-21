445 pozitif vakaya rastlandı, 862 kişi taburcu edildi
21/01/2022
Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.626 olup, 445 pozitif vakaya rastlanmış, 862 kişi taburcu edilmiştir.
194 kişi Lefkoşa, 102 kişi Girne, 76 kişi Gazimağusa, 35 kişi Güzelyurt, 24 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
21 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.627
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 445
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 445
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 862
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.194.452
Toplam Vaka Sayısı: 49.679
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 43.988
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5539
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5462
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 154
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1833
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 486
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 626
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4546
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 116202