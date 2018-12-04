Limasol ve Baf'ta otobüs şöförleri grevde

Rum Ulaştırma Bakanlığı’yla anlaşma imzalayan otobüs şirketlerinin Limasol ve Baf’ta başlattıkları grev dün ikinci gününe girdi.



Alithia ve diğer gazeteler, Limasol ve Baf’ta otobüs hizmetleri veren şirketlerin çalışanlarının, Rum Ulaştırma Bakanlığı’nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle maaşlarını alamadıkları için önceki gün başlattıkları grevin, sorunun çözülmemesi sebebiyle dün de devam ettiğini yazdılar.



Gazete, otobüs şirket ve şoförlerinin, Rum Ulaştırma Bakanlığı’nı suçladıklarını ve sözleşme süreleri olan 2020 yılına kadarki maaşlarının ödeneceği garantisinin verilmesini talep ettiklerini belirtirken, grevden çok sayıda vatandaş ve öğrencilerin de etkilendiklerini vurguladı.

