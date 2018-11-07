Büyük Han’da makarna partisi

10 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 13:00’de “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu” ön etkinliği olarak Makarna Partisi Büyük Han’da düzenleniyor.

Tüm maratonlarda geleneksel olarak düzenlenen “Makarna Partisi” bu yıl ilk kez Kıbrıs’ın en büyük maratonu olan “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu” nda da düzenleniyor.Karbonhidrat yüklemesi amacı ile düzenlenen Makarna Partisi’nde Paylaşım Mutfağı’ndan makarna servisi yapılacaktır.

Maraton öncesi düzenlenecek olan etkinlikte, katılımcılar karbonhidrat ihtiyaçlarını karşılarken, Eril Cambaz ‘ın akustik müziği ile eğlenecek ve maraton heycanını paylaşan kişiler bir araya gelebilecektir.