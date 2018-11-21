Besim: 'Koruyucu Diş Hekimliği Hizmetleri Komitesi' kuruldu

Sağlık Bakanı Filiz Besim, sağlığın ağızda başladığına işaret ederek, sağlıklı nesiller için koruyucu diş hekimliğinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Koruyucu diş hekimliği hizmetlerinin bir devlet politikası haline gelmesi ve süreklilik arz etmesi için Sağlık Bakanlığı bünyesinde Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi altında “Koruyucu Diş Hekimliği Hizmetleri Komitesi” kurulduğunu belirten Besim, komitenin amacının kısa, orta ve uzun vadede KKTC’de koruyucu diş hekimliği hizmetleri politikasını oluşturmak olduğunu söyledi.

Besim, “Belki de bu minicik ülkede, dünyada diş hekimliği alanında koruyucu sağlık hizmetlerinde pilot olarak bir mucize yaratabilir, dünyada başı çeker hale gelebiliriz. Benim hayalim budur” diye konuştu.

22 Kasım Diş Hekimliği ve Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Ağız Diş Sağlığı ve Koruyucu Diş Hekimliği” konulu seminer düzenlendi.

Seminerin açılış konuşmalarını Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant, KKTC’ye gelen ilk FDI başkanı, Dünya Diş Hekimleri Birliği Seçilmiş Başkanı Dr. Gerhard Seeberger yaptı.

Seminerde; KKTC Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Komitesi Üyesi Prof. Dr. Serap Çetiner “Kuzey Kıbrıs’ta Koruyucu Diş Hekimliği”, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Özkem Azmi Öğe “Toplum Ağız ve Diş Sağlığının Geliştirilmesi” ve Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Cenk Conkbayır da “Diş Hastalıklarının Kalp ve Sistemik Hastalıklarla İlişkisi” konularında sunum gerçekleştirdi.

SEEBERGER YARIN SERDARLI SAĞLIK OCAĞI’NI ZİYARET EDECEK

Seminere katılmak için KKTC’ye gelen FDI Başkanı Dr. Gerhard Seeberger, ülkede koruyucu diş sağlığını oluşturmak adına Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerin yanında çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

Seeberger yarın 09.00-10.30 saatleri arasında İlkokul Öğrencileri Koruyucu Diş Sağlığı Programı çerçevesinde Serdarlı Sağlık Ocağı’nı, 12.00-14.00 saatleri arasında da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Diş Servisi’ni ziyaret edecek. Bu sırada açıklamalar da yapılacak.

BESİM: “SAĞLIK AĞIZDA BAŞLAR”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, diş eti hastalıklarının dünyanın her yerinde en sık görülen hastalıklar arasında olduğunu, vücudun diğer bölgelerinde de hastalıklara yol açtığını belirterek, “Ağız diş hastalıklarının şeker hastalığı, kalp damar hastalıkları, büyüme, gelişme geriliği, erken doğum gibi birçok sağlık sorunun oluşmasında rol oynadığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır” dedi.

“Sağlık ağızda başlar” diyen Besim, sağlık nesiller için koruyucu diş hekimliğinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Diş hekimliğinde koruyucu sağlık hizmetlerinin devlet politikası şeklinde ele alınması gerektiğini, uzun vadeli sonuçların alınabileceği şekilde bir yol haritası çizilmesinin önem taşıdığını dile getiren Besim, göreve geldikleri günden itibaren koruyucu sağlık hizmetlerini ön plana aldıklarını kaydetti.

Devlete bağlı 17 tane sağlık merkezinin 15’inde ve perifer hastanelerinde, diş hekimi hizmetlerinin mevcut olduğunu ifade eden Besim, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde temel diş hekimliği hizmetlerinin yanı sıra uzmanlaşmış diş hekimleri ile de alanda ileri tedaviler de yapılabildiğini belirtti.

“KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ KOMİTESİ KURULDU”

Koruyucu diş hekimliği hizmetlerinin bir devlet politikası haline gelmesi ve süreklilik arz etmesi için Sağlık Bakanlığı bünyesinde Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi altında “Koruyucu Diş Hekimliği Hizmetleri Komitesi” kurulduğunu belirten Besim, komitenin amacının kısa, orta ve uzun vadede KKTC’de koruyucu diş hekimliği hizmetleri politikasını oluşturmak olduğunu söyledi.

Her kesimin elini taşına altına koyacak şekilde politika oluşturulmasını hedeflediklerinin altını çizen Besim, bu çerçevede ilk olarak, sağlık merkezlerindeki her diş hekiminin her sağlık merkezindeki diş hekimi tedavilerin yanı sıra, bölgesindeki koruyucu sağlık hizmetlerinden de sorumlu olacağını dile getirdi.

“İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TARAMALARI YAPILACAK”

Bu yıl itibarı ile tüm ilkokullardaki birinci sınıf öğrencilerin ağız sağlığı anlamında eğitileceğini, ağız taramalarının yapılacağını, diş florlama ve fissür sealent gibi koruyucu diş tedavilerinin uygulanacağını söyleyen Besim, beş yılın sonunda tüm öğrencilerin taranmış olacağını kaydetti.

Bu çerçevede programın yarın Serdarlı Sağlık Merkezi’nde başlayacağını anlatan Besim, kendisinin de sağlık merkezine giderek, uygulamayı başlatacağını açıkladı.

Bunun yanında Pediatri Derneği ile işbirliği halinde çocuk hekimlerinin (pediatristlerin) eğitilmesi ve kadın doğumcularla işbirliği halinde hamile kadınların eğitilmesinin de hedefleri arasında olduğunu dile getiren Besim, “Biliyoruz ki koruyucu hekimlik bebek anne karnına düştüğü andan itibaren başlayan bir süreçtir” dedi.

Programların istikrarlı ve sürdürülebilir olmasının önem taşıdığını vurgulayan Besim, yasal alt yapsının da yapılması ve zorunluluk haline gelmesi gerektiğini söyledi.

“DÜNYADA BAŞI ÇEKER HALE GELEBİLİRİZ. BENİM HAYALİM BUDUR”

Dr.Gerhard Seeberger ile görüşmesinde, birliğin rehberlerinin bilgilerini paylaşma noktasında yardımcı olabileceğine değindiğini söyleyen Besim, tavsiyeleri uygulayacaklarını belirtti.

Besim, “Belki de bu minicik ülkede, dünyada diş hekimliği alanında koruyucu sağlık hizmetlerinde pilot olarak bir mucize yaratabilir, dünyada başı çeker hale gelebiliriz. Benim hayalim budur” diye konuştu.

Konuyla ilgili tüm kesimlerin bir araya gelip bir nefer olarak çalışmasıyla bunun başarılabileceğini dile getiren Besim, yardım ve destek istedi.

Besim, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kurulan Sedasyon Ünitesi’nde özürlü, engelli ve fobik bireylerin tedavilerinin daha güvenli yapılması için yeni bir ünite oluşturulduğunu ifade etti.

Besim, son 10 ayda, 24 bin 784 diş hastasının kamuda hizmet gördüğünü söyledi.

“İŞSİZ DİŞ HEKİMLERİ ORDUSU YARATILMASI TEHLİKESİ ”

Diş hekimi sayısını nüfus oranıyla kıyaslayan Besim, bin 526 kişiye bir diş hekimi düştüğünü, sayının ideal oranlarda olduğunu belirtti.

Kurulan yeni üniversitelerle plansız programsız eğitim süreçleri ile ileride işsiz diş hekimleri ordusu yaratılması tehlikesine karşı hep birlikte, işbirliği içinde, plan ve program yapılması gerektiğini dile getiren Besim, ülkede aktif olarak 6 diş hekimliği fakültesi bulunduğunu, 2 üniversitenin ise diş hekimliği fakültesi kurabilmek için başvuruda bulunduğunu söyledi.

“245 DİŞ HEKİMİ VAR. 5 YILDA 255 MEZUN DAHA VERİLECEK. BU ÜLKE BUNU NASIL KALDIRACAK”

Besim, diş hekimi sayısının 245 olduğunu, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 255 diş hekimi daha mezun verilmiş olacağını dile getirerek, “Bu ülke bunu nasıl kaldıracak, bu insanlar nasıl istihdam edilecek? Bunu düşünmek ve planlamak zorundayız” dedi.

Öğretim üyesi ve eğitim kalitesinin de konuşulması gerektiğini söyleyen Besim, YÖDAK ile bu konuda bir görüşme yaptıklarını, bu yıl için bir program çizip önümüzdeki yıldan itibaren Diş Hekimliği Fakültelerine alınacak KKTC kontenjanlarının titiz bir şekilde ele alınmasını sağlayacaklarını belirtti.

Besim, diş hekimliğinde sağlık turizminin organize ve artan şekilde devam etmesi için çalışma yaptıklarını ifade etti.

Dünya Diş Hekimleri Birliği seçilmiş başkanı Dr. Seeberger ile Ankara’da tanışarak, KKTC’deki diş hekimleri ile ilgili bilgi verdiğini söyleyen Besim, birlik bünyesinde yer alabilmenin mümkün kılınması için uzun yıllardır harcanan çabaları anlattı.

Besim, merhum Dr. İzgü Beyar’ın da bu yönde ciddi çalışmaları bulunduğunu kaydetti.

Besim, daimi üye olunmasa bile organizasyon ile sıkı ilişkiler kurulması adına Dr. Seeberger’in çaba harcayacağına inanç belirtti.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Dr. Seeberger’e teşekkür ederek, tüm meslektaşlarının ve diş hekimliğine emek veren, gönül veren herkesin Diş Hekimliği Haftasını kutladı.