BaşbakanTatar’dan 'Sevgililer Günü' mesajı

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısı ile Facebook sayfasından bir klip paylaştı. Herkesin sevgililer gününü kutlandığı klipte şu sözlere yer verildi:

UBP’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Tatar’ın paylaştığı klip “Ülkemiz, Halkımızdır Bizim Sevdamız” adını taşıyor.

Klipteki sözler şöyle:

Eşi benzeri olmayan bu mavilikleredir sevdamız bizim.

Bu muhteşem gökyüzü, her gün üzerimize doğan güneşedir sevdamız bizim.

Alın terleriyle sulanmış, bereket fışkıran topraklara.

Ilık ılık esen rüzgara

Yasemin kokulu mahallelere

Nergislerle bezenmiş ovalaradır sevdamız bizim...

Başımız dik, Özgürce dolaştığımız bu vatana,

dalgalanan ayla yıldızlı bayraklara

Bu güzel ülkeye sevdalıyız biz...

Bu her şeyin eni iyisini hak eden halkadır sevdamız bizim… Sevdamız #birdirbizim

Yolumuz sevgidir bizim...

14/02/2020 16:34