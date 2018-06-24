Almanya son dakikada hayata döndü!

F Grubu'nun ikinci maçında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan Almanya, İsveç'i Toni Kroos'un 90+5'teki golüyle 2-1 mağlup etti. Almanya'da Jerome Boateng, 71 ve 82'de gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı.

Dünya Kupası’nda F Grubu’nun merakla beklenen karşılaşmasında Almanya ile İsveç karşı karşıya geldi. İlk maçta Meksika’ya 1-0 yenilen ve oynadığı oyunla da hayal kırıklığı yaratan Almanya, 90+5’te Toni Kroos’un muhteşem golüyle İsveç’i 2-1 yendi ve adeta hayat buldu.

Grubun ilk maçında Güney Kore’yi 1-0’lık skorla mağlup eden İsveç, 32’de Ola Toivonen’le öne geçmeyi başarırken eşitliği 48’de Marco Reus sağladı. Golden sonra uzun süre öne geçme fırsatı arayan Almanya durumu 2-1’e getiremedi. 90+5’te sahneye çıkan Toni Kroos muhteşem bir golle skoru 2-1’e getirdi. Panzerler’de Jerome Boateng, 71 ve 82’de gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı.

Almanya bu sonuçla kupadaki ilk galibiyetini alırken İsveç 3 puanda kaldı. Günün ilk maçında Güney Kore’yi 2-1 yenen Meksika 6 puanla liderliği tek başına ele alırken puansız Güney Kore son sırada yer alıyor. Joachim Löw’ün öğrencileri son maçta Güney Kore ile karşılaşacak. Meksika ise İsveç’le bir araya gelecek.