45 branş için sınavlar gerçekleştiriliyor

10,11,17 ve 18 Ağustos Cumartesi ve Pazar günleri Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulunda gerçekleştirilecek olan Öğretmenlik Sınavlarında toplamda 45 branşın hangi gün ve ne saat olacağı belirlendi.

Buna göre, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Öğretmeni, İlkokul Öğretmeni, Özel Ders (Rehber) Öğretmeni, Özel Ders Öğretmeni (Okul Öncesi) ve Özel Eğitim Öğretmeni (GOÖD) branşları 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da sınava girecektir.

Beden Eğitimi (Erkek) Öğretmeni, Beden Eğitimi (Kadın) Öğretmeni, Muhasebe ve Finansman Alan Öğretmeni, Özel Eğitim Öğretmeni (İlköğretim), Teknoloji Tasarım Öğretmeni ve Yiyecek İçecek ve Konaklama Hizmetleri (Turizm) Öğretmeni 10 Ağustos 2024 Cumartesi Saat 15.00’de sınava girecektir.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni, Görsel Sanatlar (Resim-İş) Öğretmeni, İnşaat Teknolojisi Öğretmeni ve Türkçe Öğretmeni 11 Ağustos 2024 Pazar günü saat 10.00’da sınava girecektir. Felsefe Öğretmeni (İngilizce-Türkçe), Müzik Öğretmeni, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmeni, Tarım Teknolojisi Öğretmeni, Tarih-Sosyal Bilgiler (Türkçe) Öğretmeni ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 11 Ağustos 2024 Pazar günü saat 15.00’de sınava girecektir.

Büro Yönetimi Alan Öğretmeni, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, Felsefe Öğretmeni (Türkçe), Fizik-Fen Bilgisi (İngilizce/Türkçe) Öğretmeni, Kimya-Fen Bilgisi (Türkçe) Öğretmeni ve Matematik (Türkçe) Öğretmeni 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da sınava girecektir. Biyoloji-Fen Bilgisi (İngilizce/Türkçe) Öğretmeni, Coğrafya-Sosyal Bilgiler (Türkçe) Öğretmeni, Elektrik-Elektronik Öğretmeni, Metal Teknolojisi Öğretmeni, Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni ve Tarih-Sosyal Bilgiler (İngilizce/Türkçe) Öğretmeni 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 15.00’de sınava girecektir. Almanca Öğretmeni, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (İngilizce/Türkçe) Öğretmeni, İlahiyat Meslek Dersi Öğretmeni, İngilizce Öğretmeni ve Matematik (İngilizce/Türkçe) Öğretmeni 18 Ağustos 2024 Pazar günü saat 10.00’da sınava girecektir. Biyoloji-Fen Bilgisi (Türkçe) Öğretmeni, Fizik -Fen Bilgisi (Türkçe) Öğretmeni, Fransızca Öğretmeni, Grafik Fotoğraf Öğretmeni, Kimya-Fen Bilgisi (İngilizce/Türkçe) Öğretmeni ve Yunan Dili Öğretmeni ise 18 Ağustos 2024 Pazar günü saat 15.00’de sınava girecektir. Adaylar, Web sayfamızda yayınlanan tablodan bu bilgiye kolayca ulaşabilecektir.

Öğretmenlik sınavlarına katılacak olan adaylara girecekleri sınav yeri ve saatleri daha sonra kısa mesaj (sms) yoluyla bildirilecektir. Bazı adayların başvuru sırasında vermiş oldukları cep telefonu numaralarına söz konusu mesajlar iletilememişse, bu durumda olan adaylar, web sayfamızda bulunan yazılı sınav çağrıları bölümünden sınav yeri ve saati ile bilgilere aday numaraları vasıtasıyla ulaşabilecektir.

Bu yıl ayrıca Öğretmenlik Sınavları esnasında adayların bilgiye daha kolay ulaşabilmesi için yeni bir hizmet getirilmiştir. Resmi web sayfamızdan kolayca ulaşabilecek olan “SINAV KATILIM SORGULAMA” panosuna 10 haneli kimlik numarası ve aday numaralarını girerek sınav yeri ve saatini öğrenilebilecektir. Adaylar, yine aynı panoya app.khk.gov.ct.tr/sinav_katilim adresli linki de tıklayarak ulaşabilecektir.