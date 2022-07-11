45 dakika 5 gol! Fransa, İtalya'ya acımadı

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'na (EURO 2022) grup maçlarıyla devam edildi.

İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvanın beşinci gününde, D Grubu'nda iki karşılaşma oynandı.

Manchester City Akademi Stadı'nda oynanan ilk mücadelede Belçika ile İzlanda, 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada İzlanda, 50. dakikada Thorvaldsdottir'in golüyle öne geçerken, Belçika 67. dakikada Vanhaevermaet'in penaltıdan ağları sarsmasıyla sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fransa ilk yarıda bulduğu gollerle farklı kazandı

New York Stadı'nda oynanan diğer karşılaşmada ise Fransa, 9'uncu, 40'ıncı ve 45'inci dakikalarda Geyoro, 12. dakikada Katoto ve 38. dakikada Cascarino'nun golleriyle İtalya'yı 5-1 mağlup etti.

İtalya'da 76. dakikada fileleri havalandıran Piemonte, takımının tek golünü kaydetti.

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11/07/2022 10:56