45 dakika süren öksürük hayatını kararttı

Radyo sunuculuğu yapan Jennie Gow, bundan 2 yıl önce yaşadığı talihsiz olay hakkında konuştu.

O dönem sürekli öksürdüğünü anlatan Gow, ''Öksürüklerim o kadar şiddetliydi ki, defalarca COVID-19 testi bile yaptırdım. Hepsi de negatif çıktı. Yine bir sabah keskin öksürüklerle uykumdan uyandım. Banyoya yüzümü yıkamaya gittiğimde iyice şiddetlendi. O an o kadar kötüleştim ki, aklıma gelen tek şey banyo lavabosuna tutunmak oldu çünkü bayılacak gibi hissediyordum. Sonunda dayanamadım ve yere serildim. Eşim düşme sesimi duyup yanıma koştuğunda kendimden geçmiştim'' dedi.

Apar topar hastaneye kaldırılan Jennie Gow'un yüzünün sağ tarafına inme indiği belirlendi.

Bir süre hastanede yatan talihsiz kadın, konuşmakta güçlük çekiyor ve söylemek istediklerini beyaz bir tahtaya yazıyordu.

Jennie Gow, ''Felç belirtilerini önceden görebilmek çok önemli. Çünkü erken teşhis, tedavinin olumlu şekilde ilerlemesine epey fayda sağlıyor. Günlerce hastanede yattım, bir daha hiç konuşamayacağımı ve beynimi eskisi gibi kullanamayacağımı sanıyordum'' ifadelerini kullandı.

Jennie, hızlı müdahale sayesinde hayatta kaldığını belirterek inme belirtilerine dikkat çekiyor. Çabuk müdahale, iyileşme sürecinde hayati bir rol oynuyor.

Jennie’nin hikayesi, inme konusunda farkındalık yaratmanın yanı sıra gençlerin de risk altında olduğunu hatırlatıyor.