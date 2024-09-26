45 kilo veren ünlü oyuncu Halil Ergün zayıflama sırrını paylaştı!

78 yaşındaki ünlü oyuncu Halil Ergün, son dönemlerde verdiği kilolarla sosyal medyanın gündeminde. Eski halinden eser kalmayan usta oyuncu, mide küçültme ameliyatı geçirmediğini ve sadece beslenmesine dikkat ederek 45 kilo verdiğini belirtti.

Halil Ergün, nasıl zayıfladığını şu sözlerle anlattı:

''Sabah, bir kaseye 4-5 kaşık yoğurt, biraz kivi ya da avokado doğruyorum. Bir kaşık yulaf ezmesi ve bir tatlı kaşığı bala; tarçın, çörek otu, keten tohumunu koyup karıştırıyorum. Her gün bir yumurta kesinlikle tüketiyorum. Ekmek hiç yemiyorum. Akşamları da kuru fasulye, mercimek gibi bakliyatlar tüketiyorum, bu besinler kilo yapmıyor. Üstelik et ya da tavuk da koyabiliyorsun.''

UZUN SÜRE TOKLUK HİSSİ SAĞLIYOR

Yoğurt, protein oranının yüksek olması nedeniyle uzun süre tokluk hissi sağlar. Kalsiyum açısından da oldukça zengin olan yoğurt, fazla yağlarından kurtulmak isteyenler için sağlıklı bir seçenektir.

Avokado ise yüksek lif oranı sayesinde bağırsak sağlığına olumlu etki eder. Ayrıca içeriğindeki mono doymamış yağ asitleri, kandaki yağ seviyelerini azaltabilir.

Mercimek, kuru fasulye ve nohut gibi baklagiller, dirençli nişasta olarak adlandırılan bir karbonhidrat türü içerirler. Dirençli nişasta, bağırsaklardaki iyi bakterilerin beslenmesine ve kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca kan şekerinin dengelenmesinde de önemli rol oynar.

Ancak yine de kilo vermek için beslenme rutini oluştururken, bir uzmana danışılmasında fayda vardır.