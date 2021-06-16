45 pozitif vakaya rastlandı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.586 olup, 40'ı yerel 45 pozitif vakaya rastlanmış, 15 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 2 kişi daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunmaktaydı. 40 kişi ise yerel vakadır.

16 kişi Lefkoşa, 22 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

K.kaymaklı-1/ Surlariçi-1/ Haspolat-5 / Dereboyu-1/ Gönyeli-3 / Hamitköy-1/ Düzova-1/ Ortaköy-1 / Lefkoşa Merkez-1/ Yakındoğu Bulvarı-1

Girne

Girne Merkez- 14 / Yukarı Girne-3 / Aşağı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Karakum-2 / Karşıyaka-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1

İskele

Doktor Fazıl Küçük caddesi-1

16 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.586

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 45

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 40

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.351.583

Toplam Vaka Sayısı: 7667

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7348

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 285

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 236

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 24

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 289

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 223

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2686

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 12.112

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16/06/2021 19:13