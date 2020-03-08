45 yaşındaki kadının durumu ağır!

Girne'de Şht. Nahit Hasan Sokak üzerinde, saat 20 45 sıralarında, A.Ç. (E-41) , henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tartıştığı Elif Lort (K-45)'u tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklayarak ağır şekilde yaralandı.

Elif Lort kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir.

A.Ç. tutuklanırken Elif Lort’un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

08/03/2020 22:55