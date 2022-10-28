45. Kuzey Kıbrıs Rallisi başlıyor

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının altıncı yarışı üç günlük programla yapılıyor.

Gülgün Süt Mamülleri Rallisi’nin seremonik startı bugün 18.15’de (28 Ekim 2022 Cuma) Lefkoşa Surlariçi Zahra Sokak’ta yapılacak. Havai Fişek gösterisi eşliğinde yapılacak startın ardından saat 19.00’da Uludağ ve Herby Tea Girne Kapısı Şehir içi Özel Seyirci Etabı’nı geçilecek. Gelengül Prıduction’ın canlı yayınlayacağı Uludağ ve Herby Tea Girne Kapısı Şehir içi Özel Seyirci Etabı’na Radjo Juke eşlik ederken, Tırmanma ve Drift araçları da seyircilere gösteri sunacak. Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Chagla Car Care, Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta toplam 18 ekip mücadele edecek. Bir çok iddialı ekibin kayıt yaptırdığı yarışın açılış etabı olan Uludağ ve Herby Tea Girne Kapısı Şehir içi Özel Seyirci Etabı’nda ise toplam 29 ekip start alacak.

Servis alanının da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne kurulacağı rallide yarın (29 Ekim Cumartesi) Serdarlı bölgesinde iki etap geçilecek. “Serdarlı” ve “Çatoz” isimleriyle hazırlanan iki etap ikişer kez art arda geçilerek ikinci gün tamamlanacak. Serdarlı bölgesindeki ünlü zıplama noktası 4 kez geçilecek. Pazar günü ise Meriç ve Balıkesir etapları geçilecek. Aynı bölgede ve kısmi olarak aynı noktalardan geçecek olan iki etabın ikişer kez art arda geçilmesinin ardından ekipler yeniden Zahra sokağa dönecek. Balıkesir ve Meriç etaplarının zıplama noktaları bu rallide de olacak. Etapların ardından 16.30’dan itibaren ödül töreni yapılarak organizasyon son bulacak.

Program

28 Ekim Cuma

Start-Zahra Sokak: 18.15

Girne Kapısı: 19.00

29 Ekim Cumartesi

Serdarlı 1: 13.48

Serdarlı 2: 14.41

Çatoz 1: 15.54

Çatoz 2: 16.42

30 Ekim Pazar

Meriç 1: 10.13

Meriç 2: 11.16

Balıkesir 1: 13.49

Balıkesir 2: 14.42

Finiş-Zahra Sokak: 16.30

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28/10/2022 12:48