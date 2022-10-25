45.Kuzey Kıbrıs Rallisi bu hafta sonu yapılıyor

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25/10/2022

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45.Kuzey Kıbrıs Rallisi bu hafta sonu yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası altıncı yarışı, Gülgün Süt Mamülleri sponsorluğunda 28-30 Ekim tarihleri arasında yapılıyor

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının altıncı yarışı üç günlük programla yapılıyor. Gülgün Süt Mamülleri Rallisi’nin seremonik startı ve ödül töreni Lefkoşa Surlariçi Zahra Sokak’ta yapılacak. 28 Ekim Cuma akşamı Havai Fişek gösterisi eşliğinde, saat 18.00’de yapılacak açılışın ardından ilk gün ekipler Uludağ ve Herby Tea Girne Kapısı Şehir içi Özel Seyirci Etabı’nı geçecekler. Saat 19.00’da başlayacak olan etapta özel seyirci alanı kurulacak ve ralli canlı yayın ile yayınlanacak. Rajo Juke ise Seremonik start ve Girne Kapısı’nda ralliye renk katacak. Uludağ ve Herby Tea Girne Kapısı Şehir içi Özel Seyirci Etabı’nda ayrıca Tırmanma ve Drift araçlarının da gösterisi olacak.

 

Cuma Girne Kapısı, Cumartesi Serdarlı ve Çatoz, Pazar Meriç ve Balıkesir etapları geçilecek

Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Chagla Car Care, Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta 29 Ekim Cumartesi günü Serdarlı ve Meriç etapları geçilecek. Servis alanının da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne kurulacağı rallide Serdarlı etabının ilk geçilişi 13.45’ten itibaren, ikinci geçilişi ise 14.40’tan itibaren başlayacak. Çatoz etabının ise ilk geçilişi 15.50’den itibaren, ikinci geçilişi ise 16.40’tan itibaren başlayacak. Serdarlı bölgesindeki ünlü zıplama noktası 4 kez geçilecek. Serdarlı etabı Ergenekon köyünden başlayıp, Serdarlı köyünde bitecek. Çatoz etabı ise Serdarlı köyünden başlayıp, yine Serdarlı köyünde bitecek. 30 Ekim Pazar günü Meriç ve Balıkesir etapları geçilecek. Meriç etabının ilk geçilişi 10.10’dan itibaren, ikinci geçilişi ise 11.10’dan itibaren başlayacak. Balıkesir etabının ise ilk geçilişi 13.45’den itibaren, ikinci geçilişi ise 14.40’dan itibaren başlayacak. Balıkesir ve Meriç etaplarının zıplama noktaları bu rallide de olacak.

 

Rallide 18 ekip, Özel Seyirci etabında toplam 29 ekip yarışacak

Yarışın kayıt işlemleri tamamlandı. Enver Haskasap-Güner Şevketoğlu ikilisinin Skoda Fabia R5 ile, Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisinin Ford Fiesta S2000 ile ve Cevdet Alptük-Mustafa Yücener ikilisinin Ford Fiesta R5 ile yarışacağı rallide toplam 18 ekip mücadele edecek. Bir çok iddialı ekibin kayıt yaptırdığı yarışın açılış etabı olan Uludağ ve Herby Tea Girne Kapısı Şehir içi Özel Seyirci Etabı’nda ise toplam 29 ekip start alacak.

 

Gülgün Süt Mamülleri Ltd. Direktörleri Mustafa ve Yunus Betmezoğlu: “2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 6’ncı yarışı olan Kuzey Kıbrıs Rallisi’ne kurumsal yapımızla ana sponsor olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Son beş yıldır gelenek haline getirdiğimiz Kuzey Kıbrıs Rallisi sponsorluğu bizim için tanıtımdan öteye KKTOK’ya yapmış olduğu güzel ve kaliteli organizasyona katkı koymak, ralli sporunun büyüyüp gelişmesinde sporcularımıza yardımcı olmak gayesi gütmektedir. Gülgün Süt Mamülleri Kuzey Kıbrıs Rallisi’ni iki kurumsal yapının önderliğinde daha da ileri boyutlara taşıma arzusundayız. Gönül arzu ediyor ki ülkemizdeki rallicilerimizin Uluslararası arenada da yarışmalarını sağlayabilecek bir ortam yaratılsın ve yine gönlümüz arzu ediyor ki KKTC’de de ralli organizasyonlarına Uluslararası bir boyut kazandırılsın. Bizler de Gülgün Süt Mamülleri Ltd. olarak bu organizasyonlara maddi katkılarımızı koyalım. Bundan hiç kaçınmayacağımızı belirtmek isteriz. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi’ne katılacak olan tüm ekiplere kazasız zevkli bir yarış diliyoruz. Herkese başarılar.” dedi.

 

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir: “Çekismeli geçen sezonun en zorlu ve büyük rallisi olacak. 45’incisini düzenleyeceğimiz ülkemizin en köklu rallisini yapmaktan mutluluk duyacağız. Tüm Motorsporseverleri bu güzel organizazsyonu güvenli şekilde izlemeye davet ediyoruz.” dedi.

 

Program

28 Ekim Cuma

Girne Kapısı: 19.00

29 Ekim Cumartesi

Serdarlı 1: 13.48

Serdarlı 2: 14.41

Çatoz 1: 15.54

Çatoz 2: 16.42

30 Ekim Pazar

Meriç 1: 10.13

Meriç 2: 11.16

Balıkesir 1: 13.49

Balıkesir 2: 14.42

 

Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi Kayıt Listesi:

 

No

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

1

1

NEU Drift Racing Team

Enver Haskasap

Güner Şevketoğlu

Skoda Fabia R5

2

2

2

Goodyear Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Odun

Ford Fiesta S2000

2

3

3

Fina Racing Team

Cevdet Alptürk

Mustafa Yücener

Ford Fiesta R5

2

4

4

NEU Drift Racing Team

Halil Mulla

Mehmet Çağla

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

5

5

Kıbrıs Online Rally Team

Barış Kalfaoğlu

Ahmet Özerdem

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

6

6

Kıbrıs Online Rally Team

Mehmet Kamiloğlu

Ahmet Gürün

Mitsubishi Lancer Evo X R4

2

7

7

Goodyear Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

8

8

Team Evo RT

Selen Bilgimer

Ali Burhan Sevil

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

9

9

Goodyear Racing Team

Kerim Hacımevlüt

Rasim Çetinkaya

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

10

10

Team Evo RT

Sadık Bilgimer

Buse Bilgimer

Mitsubishi Lancer Evo VIII

1

11

11

 

Edim Macila

Ayşe Alptürk Macila

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

12

12

 

Doğa Koyuncu

Şenay Karafelikli

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

13

14

Team Evo RT

Hüseyin Yarkıner

Ali Yöncü

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

14

15

Karaduman Rally Team

Özhan Karaduman

Serdar Kumru

Fiat Palio

3

15

16

Karaduman Rally Team

Osman Pozan

Ahmet Buzlukçuoğlu

Peugeot 206 Gti

3

16

17

Zaim Kömürleri Rally T

Önder Zaim

TBA

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

17

18

Goodyear Racing Team

Mahmut Bozalanlar

Mustafa Bektaş

Canam Maverick

R

18

19

 

Sander Kahveciler

Eser Sülo

Tomcat

T2

GİRNE KAPISI SSS

19

X1

 

İbrahim Yücebaş

 

Toyota Soarer

 

20

X2

 

Bekir Özsusuzlu

 

Nissan Silvia

 

21

X3

 

Eser Yılsay

Lisani Yılsay

Nissan 350z

 

22

X4

 

Onur Gani

Emine Keremoğlu

Nissan Silvia

 

23

X6

 

Ahmet Bağrıaçık

Muhammet Esentaş

Nissan Skyline

 

24

X7

Topçu Garaj Racing Team

Kemal Topçuoğlu

Behiç Topçu

Honda Civic

 

25

X8

Topçu Garaj Racing Team

Hasan Karlıtaş

Halil Çolakoğlu

Honda Civic

 

26

X9

Topçu Garaj Racing Team

Onat Kutlar

Hüseyni Önöz

Honda Civic

 

27

X10

 

Can Yılmaz

 

Nissan Silvia

 

28

X11

 

Nurettin Ruso

Çağın Perçinci

Toyota Soarer

 

29

X12

 

Ülkü Erçoban

 

Nissan Silvia

 

 

 

25/10/2022 18:15
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TAGS: 45.Kuzey Kıbrıs Rallisi bu hafta sonu yapılıyor
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