45.Kuzey Kıbrıs Rallisi bu hafta sonu yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası altıncı yarışı, Gülgün Süt Mamülleri sponsorluğunda 28-30 Ekim tarihleri arasında yapılıyor

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının altıncı yarışı üç günlük programla yapılıyor. Gülgün Süt Mamülleri Rallisi’nin seremonik startı ve ödül töreni Lefkoşa Surlariçi Zahra Sokak’ta yapılacak. 28 Ekim Cuma akşamı Havai Fişek gösterisi eşliğinde, saat 18.00’de yapılacak açılışın ardından ilk gün ekipler Uludağ ve Herby Tea Girne Kapısı Şehir içi Özel Seyirci Etabı’nı geçecekler. Saat 19.00’da başlayacak olan etapta özel seyirci alanı kurulacak ve ralli canlı yayın ile yayınlanacak. Rajo Juke ise Seremonik start ve Girne Kapısı’nda ralliye renk katacak. Uludağ ve Herby Tea Girne Kapısı Şehir içi Özel Seyirci Etabı’nda ayrıca Tırmanma ve Drift araçlarının da gösterisi olacak.

Cuma Girne Kapısı, Cumartesi Serdarlı ve Çatoz, Pazar Meriç ve Balıkesir etapları geçilecek

Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Chagla Car Care, Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta 29 Ekim Cumartesi günü Serdarlı ve Meriç etapları geçilecek. Servis alanının da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne kurulacağı rallide Serdarlı etabının ilk geçilişi 13.45’ten itibaren, ikinci geçilişi ise 14.40’tan itibaren başlayacak. Çatoz etabının ise ilk geçilişi 15.50’den itibaren, ikinci geçilişi ise 16.40’tan itibaren başlayacak. Serdarlı bölgesindeki ünlü zıplama noktası 4 kez geçilecek. Serdarlı etabı Ergenekon köyünden başlayıp, Serdarlı köyünde bitecek. Çatoz etabı ise Serdarlı köyünden başlayıp, yine Serdarlı köyünde bitecek. 30 Ekim Pazar günü Meriç ve Balıkesir etapları geçilecek. Meriç etabının ilk geçilişi 10.10’dan itibaren, ikinci geçilişi ise 11.10’dan itibaren başlayacak. Balıkesir etabının ise ilk geçilişi 13.45’den itibaren, ikinci geçilişi ise 14.40’dan itibaren başlayacak. Balıkesir ve Meriç etaplarının zıplama noktaları bu rallide de olacak.

Rallide 18 ekip, Özel Seyirci etabında toplam 29 ekip yarışacak

Yarışın kayıt işlemleri tamamlandı. Enver Haskasap-Güner Şevketoğlu ikilisinin Skoda Fabia R5 ile, Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisinin Ford Fiesta S2000 ile ve Cevdet Alptük-Mustafa Yücener ikilisinin Ford Fiesta R5 ile yarışacağı rallide toplam 18 ekip mücadele edecek. Bir çok iddialı ekibin kayıt yaptırdığı yarışın açılış etabı olan Uludağ ve Herby Tea Girne Kapısı Şehir içi Özel Seyirci Etabı’nda ise toplam 29 ekip start alacak.

Gülgün Süt Mamülleri Ltd. Direktörleri Mustafa ve Yunus Betmezoğlu: “2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 6’ncı yarışı olan Kuzey Kıbrıs Rallisi’ne kurumsal yapımızla ana sponsor olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Son beş yıldır gelenek haline getirdiğimiz Kuzey Kıbrıs Rallisi sponsorluğu bizim için tanıtımdan öteye KKTOK’ya yapmış olduğu güzel ve kaliteli organizasyona katkı koymak, ralli sporunun büyüyüp gelişmesinde sporcularımıza yardımcı olmak gayesi gütmektedir. Gülgün Süt Mamülleri Kuzey Kıbrıs Rallisi’ni iki kurumsal yapının önderliğinde daha da ileri boyutlara taşıma arzusundayız. Gönül arzu ediyor ki ülkemizdeki rallicilerimizin Uluslararası arenada da yarışmalarını sağlayabilecek bir ortam yaratılsın ve yine gönlümüz arzu ediyor ki KKTC’de de ralli organizasyonlarına Uluslararası bir boyut kazandırılsın. Bizler de Gülgün Süt Mamülleri Ltd. olarak bu organizasyonlara maddi katkılarımızı koyalım. Bundan hiç kaçınmayacağımızı belirtmek isteriz. Bu hafta sonu gerçekleşecek olan Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi’ne katılacak olan tüm ekiplere kazasız zevkli bir yarış diliyoruz. Herkese başarılar.” dedi.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir: “Çekismeli geçen sezonun en zorlu ve büyük rallisi olacak. 45’incisini düzenleyeceğimiz ülkemizin en köklu rallisini yapmaktan mutluluk duyacağız. Tüm Motorsporseverleri bu güzel organizazsyonu güvenli şekilde izlemeye davet ediyoruz.” dedi.

Program

28 Ekim Cuma

Girne Kapısı: 19.00

29 Ekim Cumartesi

Serdarlı 1: 13.48

Serdarlı 2: 14.41

Çatoz 1: 15.54

Çatoz 2: 16.42

30 Ekim Pazar

Meriç 1: 10.13

Meriç 2: 11.16

Balıkesir 1: 13.49

Balıkesir 2: 14.42

Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi Kayıt Listesi:

No Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf 1 1 NEU Drift Racing Team Enver Haskasap Güner Şevketoğlu Skoda Fabia R5 2 2 2 Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Ford Fiesta S2000 2 3 3 Fina Racing Team Cevdet Alptürk Mustafa Yücener Ford Fiesta R5 2 4 4 NEU Drift Racing Team Halil Mulla Mehmet Çağla Mitsubishi Lancer Evo IX N 5 5 Kıbrıs Online Rally Team Barış Kalfaoğlu Ahmet Özerdem Mitsubishi Lancer Evo IX N 6 6 Kıbrıs Online Rally Team Mehmet Kamiloğlu Ahmet Gürün Mitsubishi Lancer Evo X R4 2 7 7 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo IX N 8 8 Team Evo RT Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer Evo VI 1 9 9 Goodyear Racing Team Kerim Hacımevlüt Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer Evo VI 1 10 10 Team Evo RT Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo VIII 1 11 11 Edim Macila Ayşe Alptürk Macila Mitsubishi Lancer Evo IX N 12 12 Doğa Koyuncu Şenay Karafelikli Mitsubishi Lancer Evo IX N 13 14 Team Evo RT Hüseyin Yarkıner Ali Yöncü Mitsubishi Lancer Evo VI 1 14 15 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Serdar Kumru Fiat Palio 3 15 16 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ahmet Buzlukçuoğlu Peugeot 206 Gti 3 16 17 Zaim Kömürleri Rally T Önder Zaim TBA Mitsubishi Lancer Evo IX N 17 18 Goodyear Racing Team Mahmut Bozalanlar Mustafa Bektaş Canam Maverick R 18 19 Sander Kahveciler Eser Sülo Tomcat T2 GİRNE KAPISI SSS 19 X1 İbrahim Yücebaş Toyota Soarer 20 X2 Bekir Özsusuzlu Nissan Silvia 21 X3 Eser Yılsay Lisani Yılsay Nissan 350z 22 X4 Onur Gani Emine Keremoğlu Nissan Silvia 23 X6 Ahmet Bağrıaçık Muhammet Esentaş Nissan Skyline 24 X7 Topçu Garaj Racing Team Kemal Topçuoğlu Behiç Topçu Honda Civic 25 X8 Topçu Garaj Racing Team Hasan Karlıtaş Halil Çolakoğlu Honda Civic 26 X9 Topçu Garaj Racing Team Onat Kutlar Hüseyni Önöz Honda Civic 27 X10 Can Yılmaz Nissan Silvia 28 X11 Nurettin Ruso Çağın Perçinci Toyota Soarer 29 X12 Ülkü Erçoban Nissan Silvia

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25/10/2022 18:15