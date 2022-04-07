451 pozitif vakaya rastlandı!

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07/04/2022

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451 pozitif vakaya rastlandı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.128 olup, 451 pozitif vakaya rastlanmıştır.

243 kişi Lefkoşa, 73 kişi Girne, 94 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 9 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

7 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.128

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 451     

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.498.930    

Toplam Vaka Sayısı: 89.355           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 83.180           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5950  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 49    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 5894  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 227      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 550

07/04/2022 18:23
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TAGS: 451 pozitif vakaya rastlandı!
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