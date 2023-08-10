452 yıllık iyilik geleneğini günümüze taşıyan “Evkaf Yazışmaları Fonu” kitabı 150 yıla uzanan kanıtlarla ortaya çıktı

452 yıldır adamızda Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin gayretleriyle yürütülen iyilik medeniyetinin temellerini anlatan, Kıbrıs Türk Vakıflar tarihinde yer alan yazışma örneklerinden oluşturulan “Evkaf Yazışmaları Fonu” kitabı, KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Dr. Ejdan Sadrazam tarafından hazırlandı.

150 yıllık yaşamı ele alarak, 8 yılda 62 arşiv kutusu ve 7000’den fazla belgenin birleşimiyle oluşturulan kitap, Evkaf’ın da destekleriyle araştırmacıların bilgisine sunuldu.

Bugüne kadar Kıbrıs’ta yapılan en kapsamlı Osmanlıca arşiv çalışmalarından biri olan kitap, araştırmacıların ve ilgili kişilerin çalışmalarına birincil kaynak olabilecek zenginliğe sahiptir.

Kitap tanıtımı sırasında açıklamalarda bulunan Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr İbrahim Benter, 300 yıl önce nene ve dedelerimizin toplumu kalkındırabilmek adına adaya iyilik medeniyetini getirdiklerini ve bu maksatla 2200’e yakın vakıf kurulduğunu aktardı. Gurur duyulacak bir tarihimiz var, bizim buradaki görevimiz atalarımızdan bizlere miras bırakılan iyilik medeniyetini gençlerimize öğretmektir diyen Benter, Evkaf olarak araştırma yapmak isteyen master ve doktora öğrencileri için yeni bir fon oluşturduklarını söyledi. Araştırmacıların Evkaf’a yapacakları müracaat sonrasında gerekli olan sponsorluğu sağlayarak bilimsel makalelerin yayınlanmasına katkı sağlayacaklarını belirten Benter, bu sayede hem gençler tarihimizi öğrenebilecek hem de bilimsel literatüre destek sağlayarak tüm dünyaya tarihimizi duyurabileceğiz, ifadelerini kullandı.