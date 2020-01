Billie Eilish'ten çevreci adım

Son yıllarda müzik sektöründeki en büyük isimlerden biri olarak yerini sağlamlaştıran Eilish, konumunu çevre sorunlarının sesini duyurmak için de kullanıyor.

Billie Eilish son olarak çevreci tasarımlar ve sürdürülebilir giyim işbirliği olarak tanımlanan kıyafetleri bir markayla anlaşarak satışa sundu.

Tasarımlarında Eilish'in resmi logolarını taşıyan ürünler bej, siyah ve neon yeşili renk alternatifiyle sunuluyor.

Genç yıldız geçtiğimiz eylül ayında yaptığı açıklamada, "Where Do We Go?" isimli dünya turunu plastik pipetleri yasaklayarak, hayranlarını kendi su şişelerini getirme yönünde teşvik ederek ve her konser alanına çok sayıda geri dönüşüm kutusu koyarak mümkün olduğunca çevreci yapma planları olduğunu açıklamıştı.

