Amcaoğlu: 40 milyon TL borçlandık ancak ihtiyaç olmadığı için kullanmadık

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, şubat ayında yetkisi dahilinde tedbir amaçlı 40 milyon TL borçlandıklarını ancak ihtiyaç olmadığı için kullanmadıklarını belirtti.

Amcaoğlu, ödeme kalemleriyle ilgili açıklamasında, basında yer alan borçlanma haberlerine de değindi.

Borçlanmanın gizli olmadığını belirterek, “Gizli olsaydı Resmi Gazetede paylaşmazdık” ifadelerini kullanan Amcaoğlu, konunun çarpıtıldığını kaydetti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, sözlerine “Geçmiş hükümet dönemlerinde taksit taksit maaşların ödendiğini hatırlatmak gerekir. Yine geçmiş dönemlerde borçlanarak veyahut yasa dışı avans alınarak ödemeler yapıldığı unuttular…” şeklinde devam etti.

Amcaoğlu, göreve geldiği günden itibaren ödeme kalemlerini her ay kamuoyuyla paylaştığına dikkat çekti.

04/03/2020 11:23