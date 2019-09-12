Afganistan’da Askeri Üsse Saldırı:En Az 4 ölü, 3 Yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri karargahı hedef alan intihar saldırısında en az 4 asker yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, bomba yüklü araçla düzenlendiğini belirttiği saldırıda 3 askerin de yaralandığını duyurdu.

Afganistan Savunma Bakanlığı da başkent Kabil'in güneyindeki Rişhor semtinde Özel Kuvvetler'e bağlı komandoların bulunduğu üssün bomba yüklü araçla hedef alındığını ve 4 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin de yaralandığını bildirdi.

Saldırının sorumluluğunu Taliban üstlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Taliban ile yürütülen barış görüşmelerini, geçen hafta örgütün bomba yüklü araçla Kabil'de düzenlediği intihar saldırısı sonrası iptal ettiğini duyurmuştu.

Taliban ise ABD ile bir barış anlaşması imzalanana kadar saldırılarına devam edeceğini belirtiyor.

Afganistan'da 28 Eylül'de cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlenecek.

Taliban, daha önce üyelerine seçim sürecini engelleme talimatı göndermişti.