“Kalp hastalığı” terimi genellikle “kardiyovasküler hastalık” terimiyle değişimli olarak kullanılır. Kardiyovasküler hastalıklar genellikle kalp krizi, göğüs ağrısı (anjina) veya felce yol açabilecek daralmış veya bloke olmuş kan damarlarını içeren koşulları belirtir.

Kalp kasını, kapaklarını veya ritmini etkileyen hastalıklar gibi diğer kalp rahatsızlıkları da kalp hastalıkları olarak kabul edilir.

Sağlıklı yaşam tarzı seçenekleriyle birçok kalp hastalığı türü önlenebilir veya tedavi edilebilir.

Kalp Hastalığı Belirtileri, Nedenleri ve Risk Faktörleri

Kalp Hastalıkları ve Belirtileri

Kalp hastalığının belirtileri, ne tür bir kalp hastalığınız olduğuna bağlıdır.

Kan Damarlarındaki Kalp Hastalığı (Aterosklerotik Hastalık)

Anormal Kalp Atışlarından Kaynaklanan Kalp Hastalığı (Kalp Aritmi)

Doğum Kusurlarından Kaynaklanan Kalp Hastalığı

Zayıf Kalp Kası (Dilate Kardiyomiyopati) Nedeniyle Kalp Hastalığı

Kalp Enfeksiyonlarının (Endokardit) Neden Olduğu Kalp Hastalığı

Kalp Kapak Hastalığının Neden Olduğu Kalp Hastalığı

Kan Damarlarındaki Kalp Hastalığı (Aterosklerotik Hastalık)

Kardiyovasküler hastalık belirtileri kadın ve erkekler için farklı olabilir.

Örneğin, erkeklerin göğüs ağrısı çekmesi daha olasıyken; Kadınların nefes darlığı, bulantı ve aşırı yorgunluk gibi semptomlara sahip olma olasılığı daha yüksektir. Belirtiler şunları içerebilir:

Göğüs ağrısı, göğüs basıncı ve göğüs rahatsızlığı (anjina)

Nefes darlığı

Vücudunuzun bu bölgelerindeki kan damarları daralmışsa, bacaklarınızda veya kollarınızda ağrı, uyuşukluk, halsizlik veya soğukluk hissedebilirsiniz.

oyun, çene, boğaz, üst karın veya sırt ağrısı

Kalp krizi, anjin, felç veya kalp yetmezliği olana kadar kardiyovasküler hastalık belirtisi görülemeyebilir. Kardiyovasküler semptomları izlemek ve endişelerinizi doktorunuza danışmak önemlidir.

Kardiyovasküler hastalık bazen düzenli kontrollerle daha erken teşhis edilebilir.

Anormal Kalp Atışlarından Kaynaklanan Kalp Hastalığı (Kalp Aritmi)

Kalp aritmi, anormal bir kalp atışı anlamına gelir. Kalp çok hızlı, çok yavaş veya düzensiz şekilde çarpabilir.

Kalp aritmi belirtileri

Göğüs de çarpıntı

Hızlı kalp atışı (taşikardi)

Yavaş kalp atışı (bradikardi)

Göğüs ağrısı veya rahatsızlık

Nefes darlığı

Baş dönmesi

Bayılma (senkop) veya bayılıyor gibi hissetme

Doğum Kusurlarından Kaynaklanan Kalp Hastalığı

Ciddi doğumsal kalp kusurları – doğum kusurları – genellikle doğumdan hemen sonra belirginleşir.

Çocuklarda kalp kusurları belirtileri

Soluk gri veya mavi ten rengi (siyanoz)

Bacaklarda, karın bölgesinde veya göz çevresindeki alanlarda şişlik

Bebekte, beslenme sırasında nefes darlığı ve kilo kaybı

Daha ılımlı doğumsal kalp kusurları genellikle çocuklukta veya yetişkinlik döneminde sonra teşhis edilmez. Tehdit edici olmayan doğuştan kalp kusurlarının belirtileri:

Egzersiz veya aktivite sırasında kolayca nefes darlığı yaşanması

Egzersiz veya aktivite sırasında kolayca yorulma

Ellerde, ayak bileklerinde veya ayaklarda şişlik

Zayıf Kalp Kası (Dilate Kardiyomiyopati) Nedeniyle Kalp Hastalığı

Kardiyomiyopatinin erken evrelerinde hiçbir belirti görülmeyebilir. Durum kötüleştikçe belirtiler arasında şunlar olabilir:

Zayıf Kalp Kası belirtileri

Hareket halinde nefes darlığı

Bacakların, ayak bileklerinin ve ayakların şişmesi

Yorgunluk

Sık sık hızlı kalp atışları

Baş dönmesi ve bayılma

Kalp Enfeksiyonlarının (Endokardit) Neden Olduğu Kalp Hastalığı

Endokardit, kalbin odalarını ve kapaklarını (endokardiyum) ayıran iç zarı etkileyen bir enfeksiyondur.

Kalp enfeksiyonu belirtileri

Ateş

Nefes darlığı

Zayıflık veya yorgunluk

Bacaklarınızda veya karın bölgesinde şişlik

Kalp ritmindeki değişiklikler

Kuru veya sürekli öksürük

Deri döküntüleri veya sıradışı lekeler

Kalp Kapak Hastalığının Neden Olduğu Kalp Hastalığı

Kalbin dört kapağı vardır – aort, mitral, pulmoner ve triküspid kapakçıkları – kalbinizden doğrudan kan akışını açar ve kapatırlar.

Kalp kapakçıkları daralmaya (darlık), sızmaya (yetersizlik) veya yanlış kapanmaya (prolapsus) yol açan çeşitli koşullar nedeniyle hasar görebilir.

Hangi kapakçığın düzgün çalışmadığına bağlı olarak kalp kapak hastalığı belirtileri genellikle şunları içerir:

Kalp kapak hastalığı belirtileri

Yorgunluk

Nefes darlığı

Düzensiz kalp atışı

Şişmiş ayak veya ayak bilekleri

Göğüs ağrısı

Bayılma (senkop)

Ne Zaman Doktora Görünmelisiniz?

Aşağıdakiler gibi herhangi bir kalp hastalığı belirtiniz varsa vakit kaybetmeden doktora başvurmalısınız.

Göğüs ağrısı

Nefes darlığı

Bayılma

Kalp hastalığı erken tespit edildiğinde tedavisi daha kolaydır, bu nedenle endişeleriniz varsa vakit kaybetmeden bir doktora başvurmalısınız. Aile yakınlarınızdan birinde kalp hastalığı varsa riskiniz artabilir.

Kalp Hastalığı Nedenleri

Kalp Nasıl Çalışır?

Kalbin bir pompa görevi görür. Yaklaşık olarak yumruğunuzun büyüklüğünde kaslı bir organdır, göğsün sol tarafına daha yakın bir konumda bulunur. Kalbin sağ ve sol olmak üzere iki bölümü bulunur . Bu bölümler, oksijen bakımından zengin kanın, oksijen açısından zayıf kanla karışmasını önler. Oksijen açısından zayıf kan, vücudunuzda dolaşıma girdikten sonra kalbe döner.

Kalbin atriyum ve ventrikülden oluşan sağ tarafı, pulmoner arterlerden akciğerlere kan toplar ve pompalar.

Akciğerler kanı yeni bir oksijen kaynağı ile yenilerler. Akciğerler ayrıca atık bir ürün olan karbondioksiti de solur.

Oksijen bakımından zengin kan daha sonra sol atriyum ve ventrikülü içeren kalbin sol tarafına girer.

Kalbin sol tarafı vücuttaki dokuları oksijen ve besin maddeleri ile beslemek için aorttan kan pompalar.

Kalp Kapakçıkları

Kalbinizdeki dört kapak kanınızı ihtiyaç duyulan yöne doğru hareket ettirir. Düzgün bir şekilde çalışması için vana düzgün bir şekilde oluşturulmuştur, tamamen açılır ve sıkıca kapanır, bu nedenle sızıntı olmaz. Kalbin dört kapakçığı:

Triküspid

Mitral

Pulmoner

Aort

Kalp Atışları

Kalp atışları, kalbin sürekli bir döngüde büzülüp ve gevşemesiyle gerçekleşir.

Kasılma (sistol) sırasında ventrikülleriniz büzüşerek kanı damarlarınıza, akciğerlerinize ve vücudunuza pompalar.

Gevşeme sırasında (diyastol), ventriküller üst odalardan (sol ve sağ atriyal) gelen kanla dolar.

Kalbin Elektrik Sistemi

Kalbinizin elektrik kabloları yani damarlarınız, oksijen bakımından zengin kan ile oksijen bakımından zayıf kanın sürekli değişimini kontrol eder. Bu takas sizi hayatta tutar.

Elektrik darbeleri sağ atriyumda yüksek başlar ve kalbin kan pompalaması için sinyal ileterek özel yollardan ventriküllere doğru ilerler.

İletim sistemi, kalbin kan dolaşımını sağlayan normal ve düzenli bir ritimle atmasını sağlar

Çeşitli Kalp Hastalıkları ve Nedenleri

Kalp hastalığının nedenleri kalp hastalığının türüne göre değişir.

Kardiyovasküler Kalp Hastalığının Nedenleri

Kalp Aritmi Nedenleri

Konjenital Kalp Defekti Nedenleri

Kardiyomiyopati Nedenleri

Kalp Enfeksiyonlarının Nedenleri

Kalp Kapakcığı Hastalığı Nedenleri

Kardiyovasküler Kalp Hastalığının Nedenleri

Kardiyovasküler hastalıklar farklı kalp veya kan damarı problemleri olsa da, terim sıklıkla kalp yağının veya kan damarları için ateroskleroz, kalpte yağ plaklarının birikmesi anlamına gelir. Plak birikmesi, damarlara, organ ve dokulara kan akışını engelleyen arter duvarlarını kalınlaştırır ve sertleştirir.

Ateroskleroz ayrıca kardiyovasküler hastalıkların en sık nedenidir. Sağlıksız beslenme, egzersiz eksikliği, fazla kilo ve sigara gibi düzeltilebilir sorunlardan kaynaklanır.

Kalp Aritmi Nedenleri

Anormal kalp ritimlerinin (aritmi) veya aritmiye yol açabilecek durumların ortak nedenleri arasında şunlar vardır:

Doğuştan kalp kusurları

Koroner arter hastalığı

Yüksek tansiyon

Şeker hastalığı (Diyabet)

Sigara içmek

Aşırı alkol veya kafein kullanımı

Madde bağımlılığı

Stres

Bazı reçetesiz satılan ilaçlar, reçeteli ilaçlar, diyet takviyeleri ve bitkisel ilaçlar

Kalp kapak hastalığ

Normal ve sağlıklı bir insan kalbinde ölümcül aritminin, elektrik çarpması veya yasadışı uyuşturucu kullanımı gibi bazı dış tetikleyiciler olmadan gelişmesi pek mümkün değildir. Bunun sebebi, sağlıklı bir kişinin kalbinin, skar dokusu gibi aritmiye neden olan anormal koşullardan arındırılmış olmasıdır.

Bununla birlikte, hastalıklı veya deforme olmuş bir kalpte, kalbin elektriksel uyarıları kalpte doğru şekilde başlamayabilir bu da aritmilerin gelişmesini daha olası kılar.

Konjenital Kalp Defekti Nedenleri

Konjenital kalp defektleri genellikle bir bebek rahimdeyken ortaya çıkar. Kalp geliştikten yaklaşık bir ay sonra, kalpteki kan akışının değişimiyle kalp defektleri gelişebilir. Bazı tıbbi durumlar, genetik olarak veya ilaç kullanımı kalp bozukluklarına neden olabilir.

Kalp defektleri erişkinlerde de gelişebilir. Yaşlandıkça, kalbinizin yapısı değişebilir ve bu da kalp bozukluğuna neden olabilir.

Kardiyomiyopati Nedenleri

Kardiyomiyopatinin nedeni, kalp kasının kalınlaşması veya genişlemesine bağlı olabilir:

Genişletilmiş Kardiyomiyopati

Bu en yaygın kardiyomiyopati tipinin nedeni genellikle bilinmemektedir. Kalp krizi, enfeksiyonlar, toksinler ve bazı ilaçlardan zarar görmesinden kaynaklanabilen, kalpte kan akışında azalmaya (iskemik kalp hastalığı) neden olabilir. Ayrıca bir ebeveynden miras alınabilir. Genellikle sol ventrikülü büyütür (genişletir).

Hipertrofik Kardiyomiyopati

Kalp kasının anormal şekilde kalınlaştığı bu tip, genellikle kalıtsaldır. Ayrıca tansiyon veya yaşlanma nedeniyle zamanla gelişebilir.

Kısıtlayıcı Kardiyomiyopati

Kalp kasının sertleşmesine ve daha az elastik olmasına neden olan bu en az yaygın olan kardiyomiyopati, bilinen bir neden olmadan ortaya çıkabilir. Veya bağ dokusu bozuklukları, vücudunuzda aşırı demir birikmesi (hemokromatoz), anormal proteinlerin birikmesi (amiloidoz) veya bazı kanser tedavileri gibi hastalıklardan kaynaklanabilir.

Kalp Enfeksiyonlarının Nedenleri

Endokardit gibi bir kalp enfeksiyonu, bir bakteri, virüs veya kimyasal maddeler gibi tahriş edici maddelerin kalp kasınıza ulaşması ile meydana gelir. Kalp enfeksiyonunun en yaygın nedenleri arasında şunlar vardır:

Bakteriler

Virüsler

Parazitler

Kalp Kapakcığı Hastalığı Nedenleri

Kalp kapakçıkları birçok hastalığına neden olabilir. Kalp kapakcığı hastalığı ile doğmuş olabilirsiniz ya da kapaklar aşağıdaki gibi durumlardan zarar görebilir:

Romatizmal ateş

Enfeksiyonlar (bulaşıcı endokardit)

Bağ dokusu hastalıkları

Kalp Hastalıkları İçin Risk Faktörleri

Kalp hastalığı gelişimi için risk faktörleri şunları içerir:

Yaş

Yaşlanma, hasar görmüş ve daralmış arterler ile zayıflamış veya kalınlaşmış kalp kası riskinizi artırır.

Cinsiyet

Erkekler genellikle daha büyük kalp hastalığı riski altındadır. Ancak menopozdan sonra kadınlarda da risk artıyor.

Aile Öyküsü

Ailenin kalp hastalığı öyküsü koroner arter hastalığı riskini artırır, özellikle bir ebeveyn daha erken yaşta gelişirse (erkek kardeşiniz veya babanız gibi bir erkek akraba için 55 yaşından önce ve sizin gibi bir kadın akraba için 65 yaşından önce) anne veya kız kardeşi).

Sigara İçmek

Nikotin kan damarlarınızı daraltır ve karbon monoksit iç astarlarına zarar verebilir ve bu da aterosklerozu daha duyarlı hale getirir. Kalp krizi sigara içenlerde içmeyenlere göre daha yaygındır.

Bazı Kemoterapi İlaçları ve Radyasyon Tedavisi

Bazı kemoterapi ilaçları ve radyasyon tedavileri kardiyovasküler hastalık riskini artırabilir.

Kötü Beslenme

Yağ, tuz, şeker ve kolesterol içeriği yüksek bir beslenme kalp hastalığının gelişmesine katkıda bulunabilir.

Yüksek Tansiyon

Kontrolsüz yüksek tansiyon atardamarınızın sertleşmesine ve kalınlaşmasına neden olabilir, böylece kanın aktığı damarları daraltabilir.

Yüksek Tansiyon

Kontrolsüz yüksek tansiyon atardamarınızın sertleşmesine ve kalınlaşmasına neden olabilir, böylece kanın aktığı damarları daraltabilir.

Şeker Hastalığı (Diyabet)

Diyabet, kalp hastalığı riskinizi arttırır. Her iki durum da obezite ve yüksek tansiyon gibi benzer risk faktörlerini paylaşır.

Obezite

Aşırı kilo, tipik olarak diğer risk faktörlerini kötüleştirir.

Fiziksel hareketsizlik Egzersiz eksikliği aynı zamanda birçok kalp hastalığı formuyla ve diğer risk faktörleriyle de ilişkilidir.

Stres

Stres atardamarınıza zarar verebilir ve kalp hastalığı için diğer risk faktörlerini kötüleştirebilir.

Kötü Hijyen

Ellerinizi düzenli olarak yıkamak ve viral veya bakteriyel enfeksiyonları önlemeye yardımcı olabilecek başka alışkanlıklar oluşturmak, özellikle altta yatan bir kalp rahatsızlığınız varsa, kalp enfeksiyonları riskini arttırabilir. Kötü diş sağlığı da kalp hastalığına katkıda bulunabilir.

Kalp Hastalığı Komplikasyonları

Kalp hastalığının komplikasyonları şunları içerir:

Kalp Yetmezliği

Kalp hastalığının en sık görülen komplikasyonlarından biri olan kalp yetmezliği, kalbinizin vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar kan pompalayamadığı durumlarda ortaya çıkar.

Kalp yetmezliği, kalp kusurları, kardiyovasküler hastalık, kalp kapak hastalığı, kalp enfeksiyonları veya kardiyomiyopati dahil olmak üzere birçok kalp hastalığı türünden kaynaklanabilir.

Kalp Krizi

Kalbi besleyen bir kan damarı içinden kan akışını tıkayan bir kan pıhtısı kalp krizine neden olabilir, muhtemelen kalp kasının bir bölümünü tahrip edebilir. Ateroskleroz da kalp krizine neden olabilir.

İnme

Kardiyovasküler hastalığa yol açan risk faktörleri ayrıca, beyninizdeki arterler daraldığında veya çok az kanın beyninize ulaşması nedeniyle bloke edildiğinde meydana gelen iskemik inmeye neden olabilir.

İnme tıbbi acil bir durumdur – beyin dokusu inmeden birkaç dakika içinde ölmeye başlar.

Anevrizma

Anevrizma vücudunuzun herhangi bir yerinde meydana gelebilecek ciddi bir komplikasyondur, atardamarın duvarındaki bir çıkıntı şeklinde gelişir. Anevrizma patlarsa, hayati tehlike arz eden iç kanama gerçekleşir.

Periferik Arter Hastalığı

Ateroskleroz ayrıca periferik arter hastalığına yol açabilir. Periferik arter hastalığı geliştirdiğinizde, ekstremiteleriniz – genellikle bacaklarınız – yeterince kan akışı almaz. Bu semptomlara, özellikle de yürürken bacak ağrısına neden olur (topallama).

Ani Kalp Durması

Ani kalp durması, genellikle bir aritminin neden olduğu ani, beklenmedik kalp fonksiyonu kaybı, nefes ve bilinç kaybıdır. Ani kalp durması tıbbi bir acil durumdur. Derhal tedavi edilmezse ölümcül olur ve ani kalp ölümü ile sonuçlanır.

Kalp Hastalıklarını Önleme

Kalp defekti gibi bazı kalp hastalığı türleri önlenemez.

Ancak, kalp rahatsızlığını iyileştirebilecek yaşam tarzı değişikliklerini yaparak, diğer birçok kalp hastalığı tipini önleyebilirsiniz.

Kalp hastalıklarını önlemek için yapılabilecek yaşam tarzı değişiklikleri:

Sigarayı bırakmak

Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet gibi diğer sağlık koşullarını kontrol altına almak

Düzenli egzersiz yapmak

Tuz ve doymuş yağ oranı düşük bir beslenme

Sağlıklı bir kiloda olmak

Stresi azaltma ve yöneltme

Hijyen kurallarına uyun.

KAYNAK: Kalp Hastalığı Belirtileri, Nedenleri ve Risk Faktörleri