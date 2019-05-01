Kalp Hastalığı Belirtileri, Nedenleri ve Risk Faktörleri
Kalp hastalığı, kalbi etkileyen bir dizi durumu tanımlar. Kalp hastalığı şemsiyesi altındaki hastalıklar arasında koroner arter hastalığı gibi kan damarı hastalıkları; Kalp ritmi problemleri (aritmi); Doğumla birlikte yaşanan kalp kusurları (doğuştan kalp kusurları)
01/05/2019
“Kalp hastalığı” terimi genellikle “kardiyovasküler hastalık” terimiyle değişimli olarak kullanılır. Kardiyovasküler hastalıklar genellikle kalp krizi, göğüs ağrısı (anjina) veya felce yol açabilecek daralmış veya bloke olmuş kan damarlarını içeren koşulları belirtir.
Kalp kasını, kapaklarını veya ritmini etkileyen hastalıklar gibi diğer kalp rahatsızlıkları da kalp hastalıkları olarak kabul edilir.
Sağlıklı yaşam tarzı seçenekleriyle birçok kalp hastalığı türü önlenebilir veya tedavi edilebilir.
Kalp Hastalığı Belirtileri, Nedenleri ve Risk Faktörleri
- Kalp Hastalıkları ve Belirtileri
- Kan Damarlarındaki Kalp Hastalığı (Aterosklerotik Hastalık)
- Anormal Kalp Atışlarından Kaynaklanan Kalp Hastalığı (Kalp Aritmi)
- Doğum Kusurlarından Kaynaklanan Kalp Hastalığı
- Zayıf Kalp Kası (Dilate Kardiyomiyopati) Nedeniyle Kalp Hastalığı
- Kalp Enfeksiyonlarının (Endokardit) Neden Olduğu Kalp Hastalığı
- Kalp Kapak Hastalığının Neden Olduğu Kalp Hastalığı
- Ne Zaman Doktora Görünmelisiniz?
- Kalp Hastalığı Nedenleri
- Kalp Nasıl Çalışır?
- Kalp Kapakçıkları
- Kalp Atışları
- Kalbin Elektrik Sistemi
- Çeşitli Kalp Hastalıkları ve Nedenleri
- Kardiyovasküler Kalp Hastalığının Nedenleri
- Kalp Aritmi Nedenleri
- Konjenital Kalp Defekti Nedenleri
- Kardiyomiyopati Nedenleri
- Kalp Enfeksiyonlarının Nedenleri
- Kalp Hastalıkları İçin Risk Faktörleri
- Yaş
- Cinsiyet
- Aile Öyküsü
- Sigara İçmek
- Bazı Kemoterapi İlaçları ve Radyasyon Tedavisi
- Kötü Beslenme
- Yüksek Tansiyon
- Yüksek Kan Kolesterol Düzeyleri
- Şeker Hastalığı (Diyabet)
- Obezite
- Stres
- Kötü Hijyen
- Kalp Hastalığı Komplikasyonları
- Kalp Yetmezliği
- Kalp Krizi
- İnme
- Anevrizma
- Periferik Arter Hastalığı
- Ani Kalp Durması
- Kalp Hastalıklarını Önleme
Kalp Hastalıkları ve Belirtileri
Kalp hastalığının belirtileri, ne tür bir kalp hastalığınız olduğuna bağlıdır.
- Kan Damarlarındaki Kalp Hastalığı (Aterosklerotik Hastalık)
- Anormal Kalp Atışlarından Kaynaklanan Kalp Hastalığı (Kalp Aritmi)
- Doğum Kusurlarından Kaynaklanan Kalp Hastalığı
- Zayıf Kalp Kası (Dilate Kardiyomiyopati) Nedeniyle Kalp Hastalığı
- Kalp Enfeksiyonlarının (Endokardit) Neden Olduğu Kalp Hastalığı
- Kalp Kapak Hastalığının Neden Olduğu Kalp Hastalığı
Kan Damarlarındaki Kalp Hastalığı (Aterosklerotik Hastalık)
Kardiyovasküler hastalık belirtileri kadın ve erkekler için farklı olabilir.
Örneğin, erkeklerin göğüs ağrısı çekmesi daha olasıyken; Kadınların nefes darlığı, bulantı ve aşırı yorgunluk gibi semptomlara sahip olma olasılığı daha yüksektir. Belirtiler şunları içerebilir:
- Göğüs ağrısı, göğüs basıncı ve göğüs rahatsızlığı (anjina)
- Nefes darlığı
- Vücudunuzun bu bölgelerindeki kan damarları daralmışsa, bacaklarınızda veya kollarınızda ağrı, uyuşukluk, halsizlik veya soğukluk hissedebilirsiniz.
- oyun, çene, boğaz, üst karın veya sırt ağrısı
- Kalp krizi, anjin, felç veya kalp yetmezliği olana kadar kardiyovasküler hastalık belirtisi görülemeyebilir. Kardiyovasküler semptomları izlemek ve endişelerinizi doktorunuza danışmak önemlidir.
- Kardiyovasküler hastalık bazen düzenli kontrollerle daha erken teşhis edilebilir.
Anormal Kalp Atışlarından Kaynaklanan Kalp Hastalığı (Kalp Aritmi)
Kalp aritmi, anormal bir kalp atışı anlamına gelir. Kalp çok hızlı, çok yavaş veya düzensiz şekilde çarpabilir.
Kalp aritmi belirtileri
- Göğüs de çarpıntı
- Hızlı kalp atışı (taşikardi)
- Yavaş kalp atışı (bradikardi)
- Göğüs ağrısı veya rahatsızlık
- Nefes darlığı
- Baş dönmesi
- Bayılma (senkop) veya bayılıyor gibi hissetme
Doğum Kusurlarından Kaynaklanan Kalp Hastalığı
Ciddi doğumsal kalp kusurları – doğum kusurları – genellikle doğumdan hemen sonra belirginleşir.
Çocuklarda kalp kusurları belirtileri
- Soluk gri veya mavi ten rengi (siyanoz)
- Bacaklarda, karın bölgesinde veya göz çevresindeki alanlarda şişlik
- Bebekte, beslenme sırasında nefes darlığı ve kilo kaybı
Daha ılımlı doğumsal kalp kusurları genellikle çocuklukta veya yetişkinlik döneminde sonra teşhis edilmez. Tehdit edici olmayan doğuştan kalp kusurlarının belirtileri:
- Egzersiz veya aktivite sırasında kolayca nefes darlığı yaşanması
- Egzersiz veya aktivite sırasında kolayca yorulma
- Ellerde, ayak bileklerinde veya ayaklarda şişlik
Zayıf Kalp Kası (Dilate Kardiyomiyopati) Nedeniyle Kalp Hastalığı
Kardiyomiyopatinin erken evrelerinde hiçbir belirti görülmeyebilir. Durum kötüleştikçe belirtiler arasında şunlar olabilir:
Zayıf Kalp Kası belirtileri
- Hareket halinde nefes darlığı
- Bacakların, ayak bileklerinin ve ayakların şişmesi
- Yorgunluk
- Sık sık hızlı kalp atışları
- Baş dönmesi ve bayılma
Kalp Enfeksiyonlarının (Endokardit) Neden Olduğu Kalp Hastalığı
Endokardit, kalbin odalarını ve kapaklarını (endokardiyum) ayıran iç zarı etkileyen bir enfeksiyondur.
Kalp enfeksiyonu belirtileri
- Ateş
- Nefes darlığı
- Zayıflık veya yorgunluk
- Bacaklarınızda veya karın bölgesinde şişlik
- Kalp ritmindeki değişiklikler
- Kuru veya sürekli öksürük
- Deri döküntüleri veya sıradışı lekeler
Kalp Kapak Hastalığının Neden Olduğu Kalp Hastalığı
Kalbin dört kapağı vardır – aort, mitral, pulmoner ve triküspid kapakçıkları – kalbinizden doğrudan kan akışını açar ve kapatırlar.
Kalp kapakçıkları daralmaya (darlık), sızmaya (yetersizlik) veya yanlış kapanmaya (prolapsus) yol açan çeşitli koşullar nedeniyle hasar görebilir.
Hangi kapakçığın düzgün çalışmadığına bağlı olarak kalp kapak hastalığı belirtileri genellikle şunları içerir:
Kalp kapak hastalığı belirtileri
- Yorgunluk
- Nefes darlığı
- Düzensiz kalp atışı
- Şişmiş ayak veya ayak bilekleri
- Göğüs ağrısı
- Bayılma (senkop)
Ne Zaman Doktora Görünmelisiniz?
Aşağıdakiler gibi herhangi bir kalp hastalığı belirtiniz varsa vakit kaybetmeden doktora başvurmalısınız.
- Göğüs ağrısı
- Nefes darlığı
- Bayılma
Kalp hastalığı erken tespit edildiğinde tedavisi daha kolaydır, bu nedenle endişeleriniz varsa vakit kaybetmeden bir doktora başvurmalısınız. Aile yakınlarınızdan birinde kalp hastalığı varsa riskiniz artabilir.
Kalp Hastalığı Nedenleri
Kalp Nasıl Çalışır?
Kalbin bir pompa görevi görür. Yaklaşık olarak yumruğunuzun büyüklüğünde kaslı bir organdır, göğsün sol tarafına daha yakın bir konumda bulunur. Kalbin sağ ve sol olmak üzere iki bölümü bulunur . Bu bölümler, oksijen bakımından zengin kanın, oksijen açısından zayıf kanla karışmasını önler. Oksijen açısından zayıf kan, vücudunuzda dolaşıma girdikten sonra kalbe döner.
Kalbin atriyum ve ventrikülden oluşan sağ tarafı, pulmoner arterlerden akciğerlere kan toplar ve pompalar.
Akciğerler kanı yeni bir oksijen kaynağı ile yenilerler. Akciğerler ayrıca atık bir ürün olan karbondioksiti de solur.
Oksijen bakımından zengin kan daha sonra sol atriyum ve ventrikülü içeren kalbin sol tarafına girer.
Kalbin sol tarafı vücuttaki dokuları oksijen ve besin maddeleri ile beslemek için aorttan kan pompalar.
Kalp Kapakçıkları
Kalbinizdeki dört kapak kanınızı ihtiyaç duyulan yöne doğru hareket ettirir. Düzgün bir şekilde çalışması için vana düzgün bir şekilde oluşturulmuştur, tamamen açılır ve sıkıca kapanır, bu nedenle sızıntı olmaz. Kalbin dört kapakçığı:
- Triküspid
- Mitral
- Pulmoner
- Aort
Kalp Atışları
Kalp atışları, kalbin sürekli bir döngüde büzülüp ve gevşemesiyle gerçekleşir.
- Kasılma (sistol) sırasında ventrikülleriniz büzüşerek kanı damarlarınıza, akciğerlerinize ve vücudunuza pompalar.
- Gevşeme sırasında (diyastol), ventriküller üst odalardan (sol ve sağ atriyal) gelen kanla dolar.
Kalbin Elektrik Sistemi
Kalbinizin elektrik kabloları yani damarlarınız, oksijen bakımından zengin kan ile oksijen bakımından zayıf kanın sürekli değişimini kontrol eder. Bu takas sizi hayatta tutar.
- Elektrik darbeleri sağ atriyumda yüksek başlar ve kalbin kan pompalaması için sinyal ileterek özel yollardan ventriküllere doğru ilerler.
- İletim sistemi, kalbin kan dolaşımını sağlayan normal ve düzenli bir ritimle atmasını sağlar
Çeşitli Kalp Hastalıkları ve Nedenleri
Kalp hastalığının nedenleri kalp hastalığının türüne göre değişir.
- Kardiyovasküler Kalp Hastalığının Nedenleri
- Kalp Aritmi Nedenleri
- Konjenital Kalp Defekti Nedenleri
- Kardiyomiyopati Nedenleri
- Kalp Enfeksiyonlarının Nedenleri
- Kalp Kapakcığı Hastalığı Nedenleri
Kardiyovasküler Kalp Hastalığının Nedenleri
Kardiyovasküler hastalıklar farklı kalp veya kan damarı problemleri olsa da, terim sıklıkla kalp yağının veya kan damarları için ateroskleroz, kalpte yağ plaklarının birikmesi anlamına gelir. Plak birikmesi, damarlara, organ ve dokulara kan akışını engelleyen arter duvarlarını kalınlaştırır ve sertleştirir.
Ateroskleroz ayrıca kardiyovasküler hastalıkların en sık nedenidir. Sağlıksız beslenme, egzersiz eksikliği, fazla kilo ve sigara gibi düzeltilebilir sorunlardan kaynaklanır.
Kalp Aritmi Nedenleri
Anormal kalp ritimlerinin (aritmi) veya aritmiye yol açabilecek durumların ortak nedenleri arasında şunlar vardır:
- Doğuştan kalp kusurları
- Koroner arter hastalığı
- Yüksek tansiyon
- Şeker hastalığı (Diyabet)
- Sigara içmek
- Aşırı alkol veya kafein kullanımı
- Madde bağımlılığı
- Stres
- Bazı reçetesiz satılan ilaçlar, reçeteli ilaçlar, diyet takviyeleri ve bitkisel ilaçlar
- Kalp kapak hastalığ
Normal ve sağlıklı bir insan kalbinde ölümcül aritminin, elektrik çarpması veya yasadışı uyuşturucu kullanımı gibi bazı dış tetikleyiciler olmadan gelişmesi pek mümkün değildir. Bunun sebebi, sağlıklı bir kişinin kalbinin, skar dokusu gibi aritmiye neden olan anormal koşullardan arındırılmış olmasıdır.
Bununla birlikte, hastalıklı veya deforme olmuş bir kalpte, kalbin elektriksel uyarıları kalpte doğru şekilde başlamayabilir bu da aritmilerin gelişmesini daha olası kılar.
Konjenital Kalp Defekti Nedenleri
Konjenital kalp defektleri genellikle bir bebek rahimdeyken ortaya çıkar. Kalp geliştikten yaklaşık bir ay sonra, kalpteki kan akışının değişimiyle kalp defektleri gelişebilir. Bazı tıbbi durumlar, genetik olarak veya ilaç kullanımı kalp bozukluklarına neden olabilir.
Kalp defektleri erişkinlerde de gelişebilir. Yaşlandıkça, kalbinizin yapısı değişebilir ve bu da kalp bozukluğuna neden olabilir.
Kardiyomiyopati Nedenleri
Kardiyomiyopatinin nedeni, kalp kasının kalınlaşması veya genişlemesine bağlı olabilir:
Genişletilmiş Kardiyomiyopati
Bu en yaygın kardiyomiyopati tipinin nedeni genellikle bilinmemektedir. Kalp krizi, enfeksiyonlar, toksinler ve bazı ilaçlardan zarar görmesinden kaynaklanabilen, kalpte kan akışında azalmaya (iskemik kalp hastalığı) neden olabilir. Ayrıca bir ebeveynden miras alınabilir. Genellikle sol ventrikülü büyütür (genişletir).
Hipertrofik Kardiyomiyopati
Kalp kasının anormal şekilde kalınlaştığı bu tip, genellikle kalıtsaldır. Ayrıca tansiyon veya yaşlanma nedeniyle zamanla gelişebilir.
Kısıtlayıcı Kardiyomiyopati
Kalp kasının sertleşmesine ve daha az elastik olmasına neden olan bu en az yaygın olan kardiyomiyopati, bilinen bir neden olmadan ortaya çıkabilir. Veya bağ dokusu bozuklukları, vücudunuzda aşırı demir birikmesi (hemokromatoz), anormal proteinlerin birikmesi (amiloidoz) veya bazı kanser tedavileri gibi hastalıklardan kaynaklanabilir.
Kalp Enfeksiyonlarının Nedenleri
Endokardit gibi bir kalp enfeksiyonu, bir bakteri, virüs veya kimyasal maddeler gibi tahriş edici maddelerin kalp kasınıza ulaşması ile meydana gelir. Kalp enfeksiyonunun en yaygın nedenleri arasında şunlar vardır:
- Bakteriler
- Virüsler
- Parazitler
Kalp Kapakcığı Hastalığı Nedenleri
Kalp kapakçıkları birçok hastalığına neden olabilir. Kalp kapakcığı hastalığı ile doğmuş olabilirsiniz ya da kapaklar aşağıdaki gibi durumlardan zarar görebilir:
- Romatizmal ateş
- Enfeksiyonlar (bulaşıcı endokardit)
- Bağ dokusu hastalıkları
Kalp Hastalıkları İçin Risk Faktörleri
Kalp hastalığı gelişimi için risk faktörleri şunları içerir:
Yaş
Yaşlanma, hasar görmüş ve daralmış arterler ile zayıflamış veya kalınlaşmış kalp kası riskinizi artırır.
Cinsiyet
Erkekler genellikle daha büyük kalp hastalığı riski altındadır. Ancak menopozdan sonra kadınlarda da risk artıyor.
Aile Öyküsü
Ailenin kalp hastalığı öyküsü koroner arter hastalığı riskini artırır, özellikle bir ebeveyn daha erken yaşta gelişirse (erkek kardeşiniz veya babanız gibi bir erkek akraba için 55 yaşından önce ve sizin gibi bir kadın akraba için 65 yaşından önce) anne veya kız kardeşi).
Sigara İçmek
Nikotin kan damarlarınızı daraltır ve karbon monoksit iç astarlarına zarar verebilir ve bu da aterosklerozu daha duyarlı hale getirir. Kalp krizi sigara içenlerde içmeyenlere göre daha yaygındır.
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Bazı Kemoterapi İlaçları ve Radyasyon Tedavisi
Bazı kemoterapi ilaçları ve radyasyon tedavileri kardiyovasküler hastalık riskini artırabilir.
Kötü Beslenme
Yağ, tuz, şeker ve kolesterol içeriği yüksek bir beslenme kalp hastalığının gelişmesine katkıda bulunabilir.
Yüksek Tansiyon
Kontrolsüz yüksek tansiyon atardamarınızın sertleşmesine ve kalınlaşmasına neden olabilir, böylece kanın aktığı damarları daraltabilir.
Yüksek Tansiyon
Kontrolsüz yüksek tansiyon atardamarınızın sertleşmesine ve kalınlaşmasına neden olabilir, böylece kanın aktığı damarları daraltabilir.
Şeker Hastalığı (Diyabet)
Diyabet, kalp hastalığı riskinizi arttırır. Her iki durum da obezite ve yüksek tansiyon gibi benzer risk faktörlerini paylaşır.
Obezite
Aşırı kilo, tipik olarak diğer risk faktörlerini kötüleştirir.
Fiziksel hareketsizlik Egzersiz eksikliği aynı zamanda birçok kalp hastalığı formuyla ve diğer risk faktörleriyle de ilişkilidir.
Stres
Stres atardamarınıza zarar verebilir ve kalp hastalığı için diğer risk faktörlerini kötüleştirebilir.
Kötü Hijyen
Ellerinizi düzenli olarak yıkamak ve viral veya bakteriyel enfeksiyonları önlemeye yardımcı olabilecek başka alışkanlıklar oluşturmak, özellikle altta yatan bir kalp rahatsızlığınız varsa, kalp enfeksiyonları riskini arttırabilir. Kötü diş sağlığı da kalp hastalığına katkıda bulunabilir.
Kalp Hastalığı Komplikasyonları
Kalp hastalığının komplikasyonları şunları içerir:
Kalp Yetmezliği
Kalp hastalığının en sık görülen komplikasyonlarından biri olan kalp yetmezliği, kalbinizin vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar kan pompalayamadığı durumlarda ortaya çıkar.
Kalp yetmezliği, kalp kusurları, kardiyovasküler hastalık, kalp kapak hastalığı, kalp enfeksiyonları veya kardiyomiyopati dahil olmak üzere birçok kalp hastalığı türünden kaynaklanabilir.
Kalp Krizi
Kalbi besleyen bir kan damarı içinden kan akışını tıkayan bir kan pıhtısı kalp krizine neden olabilir, muhtemelen kalp kasının bir bölümünü tahrip edebilir. Ateroskleroz da kalp krizine neden olabilir.
İnme
Kardiyovasküler hastalığa yol açan risk faktörleri ayrıca, beyninizdeki arterler daraldığında veya çok az kanın beyninize ulaşması nedeniyle bloke edildiğinde meydana gelen iskemik inmeye neden olabilir.
İnme tıbbi acil bir durumdur – beyin dokusu inmeden birkaç dakika içinde ölmeye başlar.
Anevrizma
Anevrizma vücudunuzun herhangi bir yerinde meydana gelebilecek ciddi bir komplikasyondur, atardamarın duvarındaki bir çıkıntı şeklinde gelişir. Anevrizma patlarsa, hayati tehlike arz eden iç kanama gerçekleşir.
Periferik Arter Hastalığı
Ateroskleroz ayrıca periferik arter hastalığına yol açabilir. Periferik arter hastalığı geliştirdiğinizde, ekstremiteleriniz – genellikle bacaklarınız – yeterince kan akışı almaz. Bu semptomlara, özellikle de yürürken bacak ağrısına neden olur (topallama).
Ani Kalp Durması
Ani kalp durması, genellikle bir aritminin neden olduğu ani, beklenmedik kalp fonksiyonu kaybı, nefes ve bilinç kaybıdır. Ani kalp durması tıbbi bir acil durumdur. Derhal tedavi edilmezse ölümcül olur ve ani kalp ölümü ile sonuçlanır.
Kalp Hastalıklarını Önleme
Kalp defekti gibi bazı kalp hastalığı türleri önlenemez.
Ancak, kalp rahatsızlığını iyileştirebilecek yaşam tarzı değişikliklerini yaparak, diğer birçok kalp hastalığı tipini önleyebilirsiniz.
Kalp hastalıklarını önlemek için yapılabilecek yaşam tarzı değişiklikleri:
- Sigarayı bırakmak
- Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet gibi diğer sağlık koşullarını kontrol altına almak
- Düzenli egzersiz yapmak
- Tuz ve doymuş yağ oranı düşük bir beslenme
- Sağlıklı bir kiloda olmak
- Stresi azaltma ve yöneltme
- Hijyen kurallarına uyun.
KAYNAK: Kalp Hastalığı Belirtileri, Nedenleri ve Risk Faktörleri