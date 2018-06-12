Gürcafer: Devletin tüm kurumları çağdışı kaldı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada, Devlet ülkenin tüm altyapısının çöktüğünü, Devletin tüm kurumlarının çağdışı kaldığını vurguladı. Gürcafer, zihniyetin toptan değişmemesi halinde hiçbir yere varılamayacağını ifade etti. Açıklama şöyle:

“Mevcut altyapımızla ekonomik kalkınmadan, ilerlemeden bahsetmek ‘güzel bir hayal’ olmaktan öteye gidemeyecektir.

Zaman, kafamızı kumdan çıkararak gerçeklerle yüzleşme zamanıdır. Gerçek şudur ki, ülkenin tüm altyapısı çökmüş, Devletin istisnasız tüm kurumları çağdışı kalmış bir sistemin sarmalı içinde çırpınmaktadır ve maalesef bu çarpık yapı bir tabuymuşçasına ısrarla sürdürülüyor. Herkes bu yanlışın farkında olmasına rağmen, bu yanlışa hizmet etmeyi sürdürüyor.

Tüm yetkililer, bir günde çözülebilecek sorunların aylarca devam etmesi için neredeyse çaba sarf eder durumdadır. Yıllarca süre gelmiş yanlışların bizleri bu noktaya getirdiği bir gerçektir ancak geriye ve kötüye gidişimizin giderek hızlandığı da gerçektir.

Devletin kurumlarında bilgisizlik, beceriksizlik ve umarsızlık her geçen gün daha bariz şekilde görülmekte, sayıları oldukça azalmış olan ‘işbilir’ kamu çalışanları ise yaşanan yapıdan olumsuz etkilenerek motivasyonunu yitirmekte ve zamanla çarpık sisteme ayak uydurmaktadır.

Açıkça ortadadır ki, bu yapı ile bir yere varamayız. Yukarıdan aşağıya yani Devletin tepesinden kurumlarına ve hatta halka kadar uzanacak olan bir zihniyet değişimine ihtiyaç vardır. Öncelikle ülkeyi yönetenler doğru davranışları sergilemeye başlamalıdır ki kurumlar ve halk da bu davranışı takip etsin.

Devlette doğru kadroların oluşturulması son derece önemlidir ve süratle oluşturulmalıdır. Değişimin gerekliliğinin farkında olan bir Hükümet işe buradan başlamalıdır.

Hayal ve de tahmin edemeyeceğimiz kadar iyi eğitimli, donanımlı gençlerimiz, ‘atıl’ durumda beyinlerimiz vardır. Kısacası ülkeyi ayağa kaldırabilecek insan kaynağımız vardır. Tek yapmamız gereken bu insanlardan yararlanmanın yollarını bulmaktır.

Biliyoruz ki, imkansızlıklar neticesinde yapılamayanlar vardır ama maalesef imkanlar çerçevesinde yapılabilecekleri de yapmıyoruz. Artık egolarımızdan kurtulup kollektif çalışmaya açık olmalı, ‘ben bilirim, ben yaparım’ anlayışından vazgeçmeliyiz. Aksi takdirde, rutin olanı eskisinden biraz daha iyi yönetmekten ileriye gidemeyeceğiz.”