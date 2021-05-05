45'i yerel 64 pozitif vakaya rastlandı!

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05/05/2021

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45'i yerel 64 pozitif vakaya rastlandı!

KKTC’de son 24 saatte 7bin 999 yapılan test yapıldı, 45'i yerel 64 pozitif vakaya rastlandı. 61 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, üç kişi havayolu ile ülkeye geldi. 16 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları belirtildi. 45 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

Vakalardan 17 kişi Lefkoşa, 6’sı Gazimağusa, 22’si ise Girne Bölgesi'nden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-2/ Kızılbaş-1/ Surlariçi-1/ Yenikent-1/ Göçmenköy-3/ Gönyeli-2/ Alayköy-1/ K.kaymaklı-2 / Ortaköy-2 / Çağlayan-1/ Akıncılar-1

Girne

Girne Merkez-4 / Alsancak-2 / Beylerbeyi-1/ Zeytinlik-2/ Dağyolu-1 / Lapta-2 / Ozanköy-2 / Karakum-1 / Karaoğlanoğlu-1/ Çatalköy-6

Gazimağusa

Kurudere-2/ Larnaka Yolu-1 / Ulukışla-1/ Maraş-2

5 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7999

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64

dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16 

Yerel Vaka Sayısı: 45

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 61

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.025.583 

Toplam Vaka Sayısı: 6527  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5902 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 593

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 489

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 25

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 77

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 39

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 867 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1981

05/05/2021 19:10
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TAGS: 45’i yerel 64 pozitif vakaya rastlandı!, haberkibris, kıbrıs,
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