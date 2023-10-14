46 araç trafikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı

Polis tarafından dün ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde, 342 araç sürücüsü trafik suçlarından rapor edildi, 1 sürücü tutuklandı ve 46 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 1779 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde aşağıdaki trafik suçları rapor edildi:

“128 yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 26 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1 sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 72 trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 30 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak.”