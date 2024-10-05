46 yaşındaki adam 400 çalışanını milyarder yaptı!

Jyoti Bansal'ın Cisco ile 2017'de yaptığı anlaşma yüzlerce çalışanını zengin yaptı ancak CNBC'ye verdiği röportajda o günü "en üzücü günü olarak tanımladı ve pişman olduğunu söyledi.

Uzun zamandır girişimci olmayı hayal eden Hindistan'ın Rajasthan doğumlu Bansal, Yeşil Kart alana kadar sekiz yıl boyunca Silikon Vadisi'nde yazılım mühendisi olarak çalıştı ve ardından diğer yazılım uygulama hatalarını gidermek için araçlar geliştiren kendi girişimi AppDynamics'i kurdu.

Verdiği demeçte, "AppDynamics'i başlattığımda, finansal bir sonuç düşünmedim. Sadece bu sorunun çözülmesi gerekiyor diye düşündüm." dedi.

"SATIŞ SONRASI ÜZGÜN VE DEPRESİFTİM"

Cisco'ya sattıktan sonra Bansal, AppDynamics'teki işini bitirmediğini fark etti (kendi ifadesiyle "çok daha büyük" bir şirket olabilirdi) ve odaklanacağı büyük bir sorunu olmadan amaçsız kaldığını itiraf etti.

Altı ay dünyayı dolaştıktan sonra yazılım geliştiricileri için araçlar da üreten Harness adlı San Francisco merkezli bir girişim başlattığını da söyleyen Baysal, şirketin 2022'deki değerinin 3,7 milyar dolar olduğunu bunun da AppDynamics'i sattığı miktarla aynı olduğunu aktardı.

Bansal, bugün kendi girişimi için benzer bir teklifi büyük ihtimalle reddedeceğini anlatırken, CNBC Make It'e verdiği demeçte, San Francisco'daki ofislerinde "çok mutlu bir kutlamanın" ardından eve yürürken "üzgün ve depresif" olduğunu şu sözlerle anlatı:

"Hayatımın dokuz yılını orada inşa ettiğim şeye adadım. Aniden, bir bölümün sonu geldi. Şirketinizi satmanın hem tatlı hem de acı tarafı bu. Birçok yönden harika bir sonuç, ancak birçok yönden bir bölümün veya bir kitabın sonu da. Biraz kaybolmuştum."

Cisco'nun "sürpriz" teklifine karar vermeden önce göz önünde bulundurduğu en büyük faktörlerin ne olduğu sorusuna ise Bansal, "Birinci faktör Cisco gibi daha büyük bir platformun ve onların müşteri tabanının ve pazarının bir parçası olabiliriz. İkincis faktör çalışanlarınızın ne tür bir eve sahip olduğu. Üçüncü faktör de hissedarlar - kurucular, yatırımcılar ve çalışanlar - için doğru bir adım olmadığıydı" şeklinde yanıt verdi.

Sonunda, "Kabul ettiğimiz son teklifte bir milyon dolardan fazla kazanan yaklaşık 400 çalışanımız vardı. 5 milyon doların üzerinde getirisi olan düzinelerce çalışanımız vardı." dedi.