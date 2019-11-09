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Güney Kıbrıs’ta Güneş Parkı İnşası İçin Asırlık Selvi Ağaçları Kesildi

Güney Kıbrıs’ta, güneş parkı inşası için asırlık selvi ağaçlarının kesildiği ifade edildi

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09/11/2019

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Güney Kıbrıs’ta Güneş Parkı İnşası İçin Asırlık Selvi Ağaçları Kesildi

“Dromolakşa-Meneu” (Mormenekşe-Menevi) belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve güneş parkı inşa edilmesi planlanan özel bir arazide bulunan onlarca asırlık selvi ağacının kesildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, yetkili makamların tahminlerine göre yaklaşık 150-200 adet, koruma altındaki ağacın kesildiğini kaydetti.

Ağaçların, güneş parkının çevre onayı ve inşaat ruhsatı şartları ihlal edilerek, kalkınma amaçlı kesildiklerini belirten gazete, çevre dairesinin çalışmaların sonlanmasını istediğini ekledi.

09/11/2019 13:27
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TAGS: haber, kıbrıs, selvi, güney, park
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