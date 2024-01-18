466 promil alkollü sürücü kaza yaptı

Girne'de bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir sürücü alkollü bir şekilde orta refüjün bordür taşlarına çarptı. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, alkollü araç sürücüsünü tutukladı.

Girne'de bugün, saat 06:30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, İskenderun Caddesi üzerinde seyir halinde olan 43 yaşındaki Irena BRANNIGAN, 466 miligram alkollü içki etkisi altında yönetimindeki ZRA 160 plakalı salon aracıyla batı istikametine seyir halindeyken dikkatsizliği sonucu direksiyon kontrolünü kaybetti.

Araç, orta refüjün bordür taşlarına çarptıktan sonra karşı şeride geçip savruldu ve tekrar orta refüje çarparak durdu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde Irena BRANNIGAN'ın alkollü olduğu tespit edildi.

Araç sürücüsü Irena BRANNIGAN tutuklandu. Kazayla ilgili soruşturma ise devam ediyor. Y