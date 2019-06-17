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Türk ve Yunan heyetleri 17-21 Haziran'da Ankara'da görüşecek

Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri, Ege Denizi’nde iş birliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerin ikincisini 17-21 Haziran'da Ankara’da yapacak.

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17/06/2019

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Türk ve Yunan heyetleri 17-21 Haziran'da Ankara'da görüşecek

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler başta olmak üzere Ege Denizi’nde iş birliğini geliştirmek maksadıyla icra edilen görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran 2019’da Ankara’da gerçekleştirilecektir" denildi.

 

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