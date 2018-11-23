WMO: Küresel ısınmaya yol açan sera gazı yoğunluğu rekor düzeyde

Örgüte göre, bu gidişatın tersine çevrildiğine dair bir işaret yok ve iklim değişikliğiyle mücadele fırsatı kaçmak üzere.

Örgüt, yıllık sera gazı bülteninde, atmosferdeki karbondioksit (CO2) yoğunluğunun 2017 yılında milyonda 405 birime ulaştığını duyurdu.

BBC Türkçe'nin haberine göre WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, "Dünya'da en son bu seviyede karbondioksit yoğunluğunun görülmesi, 3-5 milyon yıl önceydi. O zamanlar iklim şimdikinden 2-3 derece daha sıcaktı ve deniz seviyesi 10-20 metre daha yüksekti" dedi.

Ozon tabakasının delinmesi sebebiyle dünya çapında üretimi ve kullanımı yasaklanan klorflorokarbon-11 (CFC-11) kimyasalının da yeniden ortaya çıktığı belirtildi.

ARTIŞLAR NE ANLAMA GELİYOR?

WMO'nun son verileri, sera gazını azaltma çabalarının atmosferde başarılı bir sonuç yarattığına dair bir işaret olmadığı anlamına geliyor. Örgüt, bu gazların atmosfer tarafından emildikten sonra iklimi yüzyıllar boyunca etkileyebileceğinin altını çiziyor.

WMO Genel Sekreter Yardımcısı Elena Manaenkova, "CO2 atmosferde yüz yıllarca kalıyor, bu süre okyanuslarda daha bile uzun" diyor ve ekliyor: "Küresel ısınma seviyesinde her bir küsürat bile önemli".

WMO'nun son verileri, Paris İklim Anlaşması'nın uygulanmasının tartışılacağı Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nden (COP24) bir hafta önce yayımlanması nedeniyle de önem taşıyor.