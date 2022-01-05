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469 TL Üzerinde Borcu Olanların Elektrikleri Kesilecek

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05/01/2022

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469 TL Üzerinde Borcu Olanların Elektrikleri Kesilecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Ocak ayı devresi dışında ve 469 TL üzerinde ödenmemiş bakiyesi bulunan Resmi Kurum, Kuruluş,  özel ve tüzel tüm tüketicilerin elektriğinin yarın kesileceğini duyurdu.

Kurum’dan yapılan açıklamada, “6 Ocak 2022 Perşembe günü, Ocak 2022 devresi (2022/01) faturaları dışında ve 469 TL üzeri ödenmemiş bakiyesi bulunan resmi kurum, kuruluş, özel ve tüzel tüm tüketicilerimizin elektrik enerjileri kesilecektir. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına açık bakiyelerin kapatılmasını saygılarımızla rica ederiz” denildi.

05/01/2022 13:30
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TAGS: ELEKTRİK KESİNTİSİ
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