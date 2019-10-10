5 kez vurulan papağan kurtulmayı başardı

Sydney kentinde geçen ay yaşanan olayda, yetkililer ‘Kükürt Taçlı Kakadu’ olarak bilinen papağanı bir evin arka bahçesinde buldu. Uçamayan ve sol kanadını hareket ettiremeyen papağan hemen veterinere götürüldü. Burada röntgen çeken veteriner Lorenzo Crosta, hayvanın vücudunda aynı silahtan çıkan üç saçma tanesi buldu. Omzunda ve kafasında ise başka bir silahtan çıktığı anlaşılan iki saçma daha bulundu. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ve saldırının gerekçesi henüz bilinmiyor. Crosta, “Kükürt Taçlı Kakadular oldukça gürültücü hayvanlardır. Belki birilerini rahatsız etti, belki iki çocuk aptallık etti. Ya da belki gerçekten o kadar şanssızdı ki, biri tarafından vurulduktan sonra uçup gitti ve başka biri tarafından tekrar vuruldu” yorumunu yaptı. Papağana, kurtarıcıları tarafından Mr. Cocky (Bay Ukala) adı verildi. Papağanın kafasındaki saçmanın hayvanı etkilemeyeceği, diğer üç saçmanın da rahatsızlık vermeyeceği belirtildi. Ancak Crosta, papağanın omzundaki saçmayı çıkarıp çıkarmayacağına iyileşme süreci tamamlandıktan sonra karar vereceğini söyledi. Avustralya’daki yaban hayatına zarar vermenin yasalarda ciddi karşılığı bulunuyor. Buna göre Kükürt Taçlı Kakadu gibi hayvanlara zarar veren kişiler 88 bin dolara kadar para cezasına çarptırılabiliyor.

10/10/2019 09:57