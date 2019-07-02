Cep Telefonu Bağlantısı İçin Çalışmalar Rum Basınında

Cumhurbaşkanlığı’nda dün gerçekleştirilen toplantıda, cep telefonlarının Kıbrıs’ın her iki tarafında çalışır hale gelmesi için yürütülen çalışmaların sonuçlandırılması, bugünkü bazı Rum gazetelerine de haber oldu.

Alithia gazetesi, haberinde, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’nin Rum hükümet kaynaklarından “son dönemde gerekli bütün istişareler tamamlandığından, geriye iki taraftaki cep telefonu şirketlerinin, bağlantıları tamamlayacak olan İsviçre’deki şirketle sözleşme yapmaları ve imzalamalarının kaldığı” bilgisini aldığını iletti.

Gazete, haberinin devamında ise Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya yer verdi.

Haber, Haravgi’de ise “Cep Telefonu Bağlantısı İçin Denemeler” başlığıyla yer aldı.