47 Kilo Pastırmayı Müsadere Edildi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ve Zabıta Şubesi ekipleri daha önce Veteriner Dairesi tarafından faaliyetten men edilip müherlenen Şeytancık Et Pazarı adlı dükkanın önünde 47 kilo pastırmayı müsadere etti.

LTB’den yapılan yazılı açıklamada, belediyeye yapılan şikayetin değerlendirilerek gayrı-sıhhi şartlarda, etiketsiz ve imalat yeri belli olmayan pastırmaların müsadere edildiği kaydedildi.

23/01/2020 11:53