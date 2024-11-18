47 yaşındaki şahıs ruhsatsız tabanca tasarrufundan tutuklandı

Larnaka’da 47 yaşındaki bir şahsın, ruhsatsız tabanca bulundurmaktan tutuklandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, 27 Ekim’de yabancı uyruklu bir denizcinin Finikudes sahilinde bulunduğu sırada, 47 yaşındaki şahsın kendisine yaklaşarak sebepsiz yere bağırmaya başladığını ve ardından tabancasını çıkararak kendisini tehdit ettiğine, ardından da tabancayı çantaya koyarak kendisine saldırdığına dair polise şikayette bulunduğunu yazdı.

Gazete, denizcinin kendisini savunmaya çalıştığını ve kaçtığını, kaçarken de 3 kişi tarafından kovalandığını ve bu kişilerin de kendisine taş attığını söylediğini kaydetti.

Denizcinin kaçarak gemisine sığındığını ve burada doktor tarafından yapılan muayenesinde kafasının muhtelif yerlerinden yaralandığının tespit edildiğini belirten gazete, 47 yaşındaki şahsın o günden beri arandığını ve dün bulunarak tutuklandığını yazdı.

Haberde, şahsın evinde yapılan aramada ruhsatsız tabancanın tespit edildiği ifade edildi.