470 milyon yıllık deniz fosilleri bulundu!

Fas’taki yeni bir fosil sahasındaki keşifler, dev eklembacaklıların karidesler, böcekler ve örümcekler dahil modern yaratıkların akrabaları 470 milyon yıl önce denizlere hakim olduğunu gösteriyor.

Bir zamanlar denizaltı olan ama şimdi bir çöl olan Taichoute’deki bölgeden elde edilen ilk kanıtlar, çok sayıda büyük yüzen eklem bacaklı hakkında bilgi veriyor.

Edinilen bulgulara göre 470 milyon yıllık fosilde, eklembacaklıların boylarının uzunluğu 2 metreyi buluyordu.

Uluslararası bir araştırma ekibi, sitenin ve fosil kayıtlarının, 80 km öteden daha önce açıklanan ve incelenen Fezouata Shale alanlarından çok farklı olduğunu söylüyor.

Taichoute’nin (daha geniş “Fezouata Biota” nın bir parçası olarak kabul edilir) paleontolojik ve ekolojik araştırmalar için yeni yollar açtığını söylüyorlar.

Lozan ve Yunnan Üniversitesi başyazarı Dr. Farid Saleh, “Bu bölge hakkında her şey yeni sedimantolojisi, paleontolojisi ve hatta fosillerin korunması Fezouata Biota’nın Dünya’daki geçmiş yaşam anlayışımızı tamamlamadaki önemini daha da vurguluyor” dedi.

Exeter Üniversitesi ve Yunnan Üniversitesi’nden Dr. Xiaoya Ma şunları ekledi: “Keşfettiğimiz dev eklembacaklılar henüz tam olarak tanımlanmamış olsa da, bazıları daha önce tanımlanan Fezouata Biota türlerine ait olabilir ve bazıları kesinlikle yeni türler olacaktır.

“Yine de, büyük boyutları ve serbest yüzme yaşam tarzları, bu ekosistemlerde benzersiz bir rol oynadıklarını gösteriyor.”

Fezouata Şeyli , yaklaşık 470 milyon yıl önceki Erken Ordovisyen dönemindeki evrimi anlamadaki önemi nedeniyle yakın zamanda dünya çapındaki en önemli 100 jeolojik bölgeden biri olarak seçilmiştir.

Bu kayalarda keşfedilen fosiller arasında mineralize elementler (örn. kabuklar) bulunur, ancak bazıları aynı zamanda iç organlar gibi yumuşak parçaların istisnai bir şekilde korunduğunu gösterir ve bilim adamlarının Dünya’daki erken dönem hayvan yaşamının anatomisini araştırmasına olanak tanır.

Fas’ın Zagora bölgesindeki Fezouata Shale’deki hayvanlar, hayvan topluluklarını gömen ve onları istisnai fosiller olarak yerinde koruyan, tekrarlanan fırtına ve dalga faaliyetlerine maruz kalan sığ bir denizde yaşıyordu.

Bununla birlikte, nektonik (veya serbest yüzen) hayvanlar, Fezouata Biota’da genel olarak nispeten küçük bir bileşen olmaya devam ediyor.

Yeni çalışmalar, Zagora bölgesinden birkaç milyon yıl daha genç olan ve dev eklembacaklıların parçalarının hakim olduğu tortularda korunan Taichoute fosillerinin keşfini bildiriyor.

Lozan Üniversitesi’nden Dr. Romain Vaucher, “Fosil parçaları muhtemelen su altı heyelanları sayesinde derin bir deniz ortamına taşındı ve gelgitlerle kumların altına gömüldü” dedi.

Yine Lozan Üniversitesi’nden Profesör Allison Daley şunları ekledi: “Bazı eklembacaklı parçalarına bağlı brakiyopodlar gibi hayvanlar bulundu, bu da bu büyük kabukların ölüp deniz tabanında yatarken deniz tabanında yaşayan topluluk için besin deposu görevi gördüğünü gösteriyor. ”

Makalenin kıdemli yazarı ve son yirmi yıldır Fezouata Biota üzerinde çalışan Lyon Üniversitesi’nden Dr. Bertrand Lefebvre şu sonuca varıyor: “Fezouata Biota bizi yeni beklenmedik keşiflerle şaşırtmaya devam ediyor”.

(Kaynak: Scientific Reports dergisi)

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22/12/2022 20:54