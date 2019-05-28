HABER KIBRIS

Zeytinyağ fabrikasında büyük yangın!

“Angelisides” (Aksu) köyünde bulunan zeytinyağı üretim fabrikasında dün büyük bir yangın çıktı. 

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28/05/2019

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Zeytinyağ fabrikasında büyük yangın!

Larnaka’ya bağlı “Angelisides” (Aksu) köyünde bulunan zeytinyağı üretim fabrikasında dün büyük bir yangın çıktı. 
Politis gazetesi, Larnaka’ya bağlı “Angelisides”(Aksu) köyünde bulunan “Vasilias Tis Elias” isimli zeytinyağı üretim fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarına, Rum İtfaiye  Birimi’ne bağlı araçların yanı sıra Orman Dairesi’ne bağlı yangın söndürme uçağının da katıldığını yazdı. Gazete yangının iki saatlik çalışmanın ardından söndürüldüğünü belirtti. 
Habere göre yangın nedeniyle fabrika içerisinde bulunan makineler zarar gördü. 

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