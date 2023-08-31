47/2010’lu Kamu Görevlilerinin Maaş Artışı geriye dönük verilecek

Haber Kıbrıs-ÖZEL

Başbakan Ünal Üstel ile kamu görevlileri arasında uzlaşıya varılan 47/2010 Yasası kapsamında işe giren kişilerin maaşlarına Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere yapılacak yüzde 4 artış yasal düzenlemenin ardından geriye dönük yapılacak. Bugün ödenen maaşlarda söz konusu artışın yasal düzenleme yasalaşmadığı için gerçekleşmediği ifade edildi. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin konu ile ilgili edindiği bilgiye göre, yasal düzenlemenin tamamlanmasının ardından 47/2010’lu kamu görevlilerine yapılacak artışın geriye dönük olarak yapılacağı açıklandı.